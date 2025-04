Allegri alla Roma? Ranieri fa un annuncio, svelata la novità

Manca sempre meno alla fine della stagione e Allegri si prepara a tornare di nuovo in Serie A. Ecco le ultime novità sull’interesse della Roma.

Arrivano degli aggiornamenti importanti sul futuro di Massimiliano Allegri che insieme ai suoi agenti è in contatto con diverse società.

Il valzer delle panchine non è ancora iniziato ma quello di aprile è un mese importante che potrà segnare il futuro di molte squadre.

Siamo sempre più vicino alla fine del campionato ed è per questo motivo che tante società sono già a lavoro per la prossima stagione. Tra queste c’è la Roma che si sta preparando al cambio in panchina, con l’addio di Ranieri che è ormai certo. Il tecnico continuerà ad avere un ruolo importante all’interno dell’organigramma come consultente sportivo della famiglia Friedkin.

La scelta del prossimo allenatore della Roma passerà proprio da Ranieri che in conferenza stampa ha risposto ad una domanda su Massimiliano Allegri.

Quale sarà il futuro di Allegri?

Il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio nel derby contro la Lazio, si è lasciato sfuggire una battuta sull’allenatore livornese, accostato di recente anche alla Roma in vista della prossima stagione.

Infatti, oltre al Milan anche i giallorossi seguono con attenzione Allegri che è pronto a tornare in pista nel prossimo campionato di Serie A.

Allegri Roma: novità importanti

Una battuta, quella di Allegri, che non è passata inosservata e che ha catturato l’attenzione da parte dei tifosi che adesso attendono novità concrete riguardo il nuovo allenatore della Roma.

Il club non ha ancora sciolto le riserve e, probabilmente, attende la fine della stagione prima di ufficializzarlo. Pioli e Allegri restano in lizza per la Roma così come altri profili più giovani, come Patrick Vieira.

Si attende la scelta finale del club con la sorpresa che è sempre dietro l’angolo. Intanto, ecco la risposta di Ranieri sul ritorno in panchina di Allegri.

Allegri alla Roma? Ranieri risponde in conferenza

Al termine della partita pareggiata contro la Lazio, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico dei giallorossi è stato protagonista di un siparietto, insieme ad un giornalista che gli ha chiesto se l’anno prossimo si potrà rivedere un’altra volta Allegri all’Olimpico.

“Credo di si”, la risposta a sorpresa di Ranieri sul ritorno in Serie A di Allegri. Poi ha aggiunto: “Non so se sarà con la maglia della Roma. Se trova squadra in Italia lo rivedrete di nuovo qui all’Olimpico”.