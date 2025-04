Conte ha deciso dove allenare: promessi grandi acquisti

Svolta di calciomercato per il valzer degli allenatori perché adesso ci sono delle novità molto importanti che possono incidere sul futuro di più squadre in base alla scelta di Antonio Conte.

E’ stato il presidente Aurelio De Laurentiis e il Napoli a riportare mister Conte di nuovo in Italia dopo qualche anno all’estero e di riposo, adesso però si parla tanto di quelle che possono essere le scelte che incideranno per il futuro contando che il club può davvero dire addio all’allenatore che ha ricostruito una squadra solida che si sta giocando lo scudetto con l’Inter ancora in questo finale di stagione.

Una situazione davvero difficile adesso quella che si sta vivendo a Napoli e che resta legata al futuro di Antonio Conte che può pensare di andare via dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi.

Il tecnico del Napoli non ha preso bene alcuni movimenti che sono accaduti a cavallo di gennaio quando la sua squadra era in testa alla classifica di Serie A e tra la cessione di Kvaratskhelia, i tanti infortuni e un mancato nuovo acquisto in attacco per sostituire il georgiano hanno rallentato la corsa degli azzurri che ora sono costretti ad inseguire l’Inter e sperare in un passo falso.

Calciomercato: Conte ha deciso chi allenerà il prossimo anno

A seguito di tutto questo ci sono state più volte interviste dove Conte ha praticamente fatto capire o anche chiaramente detto di rimandare la sua decisione direttamente al termine della stagione. Tante le voci che accostano Conte a squadre come Juventus e Milan che sono in grande difficoltà e corteggiano anche l’allenatore del Napoli per ripartire dalla prossima estate.

Ora però, dopo settimane di grande incertezza, sembrano esserci notizie differenti sul futuro di Antonio Conte e si parla di quello che può accadere perché c’è la concreta possibilità che qualcosa possa già essere cambiato per il Napoli.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Conte avrebbe deciso di restare a Napoli in vista del prossimo anno e del futuro. L’allenatore è deciso a continuare il progetto sulla panchina azzurra per il forte legame che vive con la città e per la promessa che gli è stata già fatta dalla società.

Il Napoli ha garantito grandi acquisti a Conte con il ritorno in Champions League e c’è un grosso tesoretto da poter utilizzare che può seriamente dare una svolta al futuro del club e dell’allenatore.