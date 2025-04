Conte se ne va, condizioni dettate: a Napoli è scoppiato il putiferio

L’addio di Antonio Conte si fa sempre più probabile a Napoli: ha dettato le proprie condizioni, putiferio clamoroso nell’ambiente

Le strade di Antonio Conte e del Napoli sembrano destinate a separarsi. Non si può ancora parlare di un vero e proprio segreto di Pulcinella. Nessuno può infatti dire con certezza quali siano le reali intenzioni di Conte, forse nemmeno lo stesso tecnico salentino. Che le possibilità di vederlo ancora sulla panchina azzurra non siano però moltissime sembra a tanti evidente. Anzi, c’è addirittura chi crede che abbia già dettato le condizioni per la sua permanenza, scatenando un vero e proprio putiferio.

Fonti vicine all’ambiente juventino assicurano che Conte abbia già dato il via libera a Giuntoli per un clamoroso ritorno a Torino, accettando anche un contratto dimezzato rispetto a quello che attualmente lo lega al club partenopeo. C’è chi è convinto che abbia addirittura già fatto i primi nomi per il prossimo mercato della Juventus, con la consapevolezza delle carenze attualmente presenti nella rosa bianconera.

Contrattualmente, almeno per ora, Conte resta però legato al Napoli per altri due anni ed è possibile che, prima di dire addio al club di De Laurentiis, cercherà di tastare ancora con mano quanto margine di crescita possa esserci nel progetto che, solo pochi mesi fa, il presidente gli aveva paventato. E lo farà presentando le sue condizioni per la permanenza, passando così la palla ad ADL, con la consapevolezza che trovare un punto d’incontro potrebbe essere molto difficile.

Scoppia un putiferio in casa Napoli: Conte detta le condizioni, altrimenti sarà addio

Che i caratteri di Conte e De Laurentiis potessero far presagire un rapporto fatto di alti e bassi era evidente. La sensazione è che però, ad aumentare le possibilità di un addio dopo un solo anno da parte del tecnico salentino, siano state le lusinghe arrivate negli ultimi tempi da parte di tanti grandi club italiani, tra cui la ‘sua’ Juventus.

Lo sa bene anche un noto tifoso napoletano, Maurizio De Giovanni. Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista e scrittore partenopeo ha voluto dire la sua sul futuro di Conte, dicendosi convinto che la sua permanenza potrà avvenire solo a determinate condizioni.

“Penso che Conte resterà al Napoli solo in un caso“, ha spiegato De Giovanni: “Se De Laurentiis gli garantirà una rosa in grado di competere per tutte le competizioni, allora potrà accettare di rispettare il contratto. Di certo non si accontenterà di restare un secondo anno con una rosa carente“.

Tutto dipenderà quindi, ancora una volta, dal mercato e dalle possibili garanzie che De Laurentiis saprà dare al proprio tecnico sul mercato. Considerando comunque che il tetto ingaggi del Napoli continua a non permettere l’arrivo di determinati profili, quegli stessi profili che forse la Juventus potrebbe invece garantire all’attuale tecnico partenopeo.