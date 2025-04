Dall’Inter al Napoli: ha già l’accordo col nuovo agente

Un accordo già trovato col nuovo agente per il calciatore tra i “predestinati” a vivere l’esperienza in una big del calcio italiano.

A poco alla volta ha convinto i top club dopo il suo passato all’Inter, il giocatore del Vallo della Lucania.

Il calciomercato del Napoli, che sarà fatto da quella che è la rivoluzione alla fine di questa stagione, passa sicuramente da grandi colpi. E uno tra questi può essere raggiunto grazie al nuovo agente che, come svelato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sarebbe pure ad un passo dall’accordo tra loro due per garantirgli quello che è il domani da top player in Serie A.

Calciomercato Napoli: dall’Inter agli azzurri grazie al nuovo agente

Cambiando agenzia, con la firma che presto sarà cosa ufficiale secondo quelle che sono le notizie che arrivano questo pomeriggio, il Napoli potrà fare più di un pensiero sull’ex Inter.

Non ha mai trovato lo spazio che cercava il calciatore ex Inter sul quale, il club nerazzurro, si è preservato comunque una percentuale per la rivendita futura.

Il Napoli, avendo in rosa già diversi calciatori seguiti da Mario Giuffredi – agente che si sta accordando con il calciatore per diventare il suo nuovo procuratore –, non è da escludere che possa infatti provare a mettere le mani anche su Gaetano Oristanio. Attualmente in forza al Venezia, il talento dell’Italia Under 21 potrebbe passare da una parte all’altra dei club in piena lotta per lo Scudetto, “tradendo” così la squadra nella quale è “nato” calcisticamente.

L’Inter si fa pagare sull’eventuale cessione al Napoli: il motivo

L’Inter vedrebbe, in ogni caso, entrare nelle proprie casse qualche milione, considerando la percentuale sulla rivendita accordata col Venezia. A fronte dei circa 5-10 milioni che il Venezia chiederà per la cessione di Gaetano Oristanio, il Napoli parte dei soldi che verserà nelle casse del club della laguna, li darà direttamente all’Inter proprio per l’accordo in essere tra Venezia e nerazzurri, facendo incassare qualcosa anche al club di Milano.

Ultime Napoli: chi saluta gli azzurri in cambio del colpo Oristanio

A salutare gli azzurri, nella prossima stagione, potrebbe essere Giacomo Raspadori. In quella posizione di campo, dopo alcune partite che ha giocato con gli azzurri in questa stagione, Jack potrebbe chiedere maggiore spazio, tanto da chiedere la cessione, che permetterà comunque al Napoli di monetizzare, prendendosi i circa 30-40 milioni che chiede per il talento della Nazionale. Raspadori piace, in Serie A, all’Inter e alla Juventus.