Napoli, Conte sbotta in conferenza: “Dovreste ringraziarmi”

Show in conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico salentino si toglie qualche soddisfazione e lancia un messaggio a tutti gli addetti ai lavori.

Il nervosismo è palpabile dalle voci che arrivano dal Maradona. La vittoria non basta. Conte vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel migliore dei modi, come solo lui sa fare ovvero nelle modalità che piacciono anche ai tifosi.

Lancia dei messaggi chiari a tutto il mondo calcistico italiano, sottolineando il grande lavoro che sta facendo il Napoli che, al netto di tutto, si ritrova a pochi mesi dalla fine del campionato in piena lotta per la vittoria del titolo.

E’ il solito Conte quello intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli. Il tecnico conquista la scena e alza l’asticella mandando dei messaggi importanti alla squadra.

L’allenatore, come suo solito, non vuole cali di tensione e non si gode il momento ma è già proiettato al futuro. E’ questo, infatti, il modo di fare che l’ha sempre contraddistinto, sia da calciatore che da tecnico.

Un mister vincente che sta inculcando la sua mentalità anche nel mondo Napoli. E dopo la vittoria contro l’Empoli Conte lancia dei messaggi importanti a tutto l’ambiente azzurro.

Cosa ha detto Conte in conferenza stampa?

Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte che in conferenza stampa ha lanciato delle frecciatine anche verso altre società che a inizio stagione erano partite con ben altri propositi e che adesso si ritrovano fuori dalla lotta Scudetto, che è una lotta a due tra Napoli ed Inter.

I nerazzurri hanno un leggero vantaggio ma un calendario ostico mentre il Napoli ha una rosa abbastanza corta ma allo stesso tempo delle sfide che, sulla carta, possono agevolare Antonio Conte e il suo gruppo.

Il tecnico sa bene delle difficoltà che potranno arrivare da qui a fine campionato ed è per questo motivo che non vuole cali di tensione da parte della sua squadra.

Intanto, Conte in conferenza stampa analizza il momento del Napoli e sbotta alla domanda sullo Scudetto.

Conferenza stampa Conte dopo Napoli Empoli

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore che ha risposto in questo modo alla domanda sulla lotta Scudetto ancora aperta.

“E’ un qualcosa di bello e anche impensabile. Dovreste ringraziarci per ciò che stiamo facendo, visto che il campionato è ancora aperto proprio grazie a noi. Diamo la possibilità di vendere giornali, fare trasmissioni in tv”.

Un messaggio chiaro, dunque, che sta a rimarcare il grande lavoro che sta conducendo insieme ai suoi collaboratori.