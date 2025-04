Pagata la clausola, Kean tradisce e passa alla rivale: super colpo in Serie A

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione: un top club di Serie A è pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro.

Quando la scorsa estate Moise Kean passò dalla Juventus alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 di bonus in tanti erano convinti che l’affarone l’avevano fatto i bianconeri. D’altronde i numeri parlavano chiaro: nella stagione 2023/2024, l’ultima a Torino, l’attaccante italiano non era riuscito a mettere a segno nemmeno un gol in 20 presenze.

Moise Kean ha fatto ricredere tutti, trovando subito il feeling con l’ambiente viola e segnando a raffica. Tra Serie A, Coppa Italia e Conference League sono già 22 i centri del bomber 25enne, secondo nella classifica marcatori del campionato italiano con 17 reti dietro al solo Retegui (22 gol). Il rendimento straordinario dell’ex Juve, PSG ed Everton ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero.

Nel contratto siglato a luglio 2024 dal giocatore con il club viola – 2,5 milioni di euro all’anno (più bonus) fino al 2029 – è stata inserita una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. In questo modo la Fiorentina, che evidentemente ha sempre creduto ciecamente nelle potenzialità dell’attaccante azzurro, ha voluto cautelarsi: chi vuole Kean deve necessariamente sborsare quella somma.

Kean, pagata la clausola! Va proprio alla rivale

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che un top club di Serie A stia seriamente pensando di fare questo importante investimento. Si tratta del Milan, che ha senz’altro bisogno di rafforzare il proprio reparto offensivo con giocatori giovani e di grande qualità. Secondo i rumors che arrivano da Milanello pare che i rossoneri abbiano ormai deciso di separarsi da Luka Jovic e Tammy Abraham a fine stagione.

Il contratto dell’attaccante serbo, in scadenza a giugno 2025, non verrà rinnovato, mentre il bomber inglese – arrivato la scorsa estate in prestito dalla Roma – farà ritorno a Trigoria. Ma non è tutto: in casa Milan si sta ragionando attentamente anche sulla posizione di Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano, arrivato nella finestra di mercato invernale dal Feyenoord per 30 milioni di euro, non ha finora convinto troppo i vertici del Diavolo (solo 3 reti messe a segno finora): l’impressione è che in caso di offerta da 35 milioni di euro Ibrahimovic e Moncada lo lascerebbero partire. Soldi che poi verrebbero utilizzati per arrivare proprio a Kean: la grande manovra del Milan può davvero infiammare il calciomercato estivo.