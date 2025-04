Tegola al Milan, lo scontro è pazzesco: tutto finito

Un clamoroso colpo di scena in vista del calciomercato estivo: addio al Milan, adesso è davvero tutto finito

Il successo sull’Udinese rappresenta una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente rossonero. Il Milan è tornato a vincere anche se il quarto posto rimane una vera e propria utopia. Molto difficilmente il ‘Diavolo’, nella stagione 2025/26, sarà ai nastri di partenza della Champions League.

D’altro canto, ad oggi, in casa Milan il tema bollente è sempre e solo uno: il calciomercato. Si parla di entrate ma anche di possibili cessioni. Della possibilità, ormai risaputa, che nei prossimi mesi possa finalmente essere annunciato un nuovo direttore sportivo. Sfumato Paratici, sembrano essere altri i profili tallonati dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Si partirà dalle cessioni, per ampliare il tesoretto che Cardinale ha intenzione di stanziare in estate per la campagna acquisti. Si vocifera, ormai da mesi, come uno dei big e leader rossoneri possa effettivamente fare le valigie per cercare fortuna altrove: l’annuncio arrivato poche ore fa torna a far tremare i tifosi del Milan, ecco perché.

Milan, che botta: triplo assalto al big

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha rivelato quella che potrebbe essere un’operazione clamorosa in vista dell’estate e che riguarderà il calciomercato, in uscita, del Milan. Si tratta di Theo Hernandez, da tempo al centro di diversi rumors sulla sua potenziale partenza da Milanello.

Il terzino francese poche ore fa ha fornito una prestazione maiuscola contro l’Udinese, siglando un gol capolavoro e mettendo a tacere tutti. Fino a questo momento, però, Theo è stato l’ombra di se stesso raggiungendo raramente le prestazioni che lo hanno contraddistinto come uno dei laterali più forti e decisivi al mondo. Il contratto dell’ex Real scadrà il 30 giugno 2026, il tempo stringe per trovare l’accordo per un rinnovo – ad oggi – apparentemente lontano. E così dalla Spagna parlano di un fortissimo interesse di tre club inglesi per il nazionale francese.

Chelsea, Manchester City e Tottenham potrebbero avere effettivamente tutte le carte in regola – anche dal punto di vista economico – per strappare il classe ’97 che in questa stagione in maglia rossonera ha comunque accumulato 43 presenze tra campionato e coppe, con 5 reti e 6 assist vincenti all’attivo. Numeri distanti da quelli degli anni scorsi ma è chiaro come il Milan – in toto – in questa annata abbia fatto fatica. Il cambio di tecnico a meno di metà stagione, da questo punto di vista, non ha giovato.

Il portale spagnolo parla di 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro, come valutazione per il terzino del Milan. Una cifra che anche senza rinnovo potrebbe risultare più bassa del previsto. Staremo a vedere, la tripla minaccia dalla Premier League per Theo incombe.