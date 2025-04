Arriva la penalizzazione in Serie A, a sette giornate dal termine cambia tutto in classifica

La classifica di Serie A rischia di essere stravolta del tutto a sette giornate dal termine: è in arrivo una pesante penalizzazione

Quando mancano solo poche giornate dal termine della Serie A, la classifica rischia di essere riscritta completamente a causa di una penalizzazione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mentre alcuni giocatori sono coinvolti in un’inchiesta riguardante il caso scommesse, anche il caso Napoli-plusvalenze continua a tenere banco nel nostro campionato. La Procura Federale ha ricevuto dalla Procura di Roma le carte relative all’indagine che vede gli azzurri coinvolti nell’ambito dell’operazione Osimhen ed ora GIuseppe Chiné le studierà attentamente per capire se ci sono elementi nuovi rispetto a qualche mese fa che possano permettere di aprire un nuovo processo sportivo.

Tale riapertura non sarebbe affatto positiva per il Napoli che rischierebbe grosso proprio come accaduto alla Juventus che pure fu accusata ed in seguito penalizzata per falso in bilancio. Gli azzurri potrebbero ritrovarsi nella stessa situazione, anche se da Castel Volturno filtra ottimismo e c’è sicurezza nell’aver agito legalmente, come ribadito più volte anche da De Laurentiis attraverso il proprio legale Grassani.

Tuttavia, spetterà alla Procura Federale dare un verdetto definitivo sul caso plusvalenze e ad oggi il rischio penalizzazione è forte, considerato il precedente Juventus. Sul caso che vede coinvolto il Napoli si è espresso Roberto Afeltra, avvocato esperto di diritto sportivo, che ha preoccupato non poco gli azzurri e i suoi tifosi

Napoli a rischio penalizzazione: Afeltra spaventa gli azzurri

Il rischio penalizzazione per il Napoli per l’affare Osimhen è concreto e la situazione degli azzurri è molto delicata. Ad affermarlo è stato l’avvocato esperto di diritto sportivo Roberto Afeltra che, intervenuto a TMW Radio, ha gettato ombre sugli azzurri: “Si tratta di una situazione delicata, perché adesso la giustizia sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale e se venisse accertata la presenza di altri elementi oltre a quelli già noti, il problema potrebbe diventare serio per il Napoli“.

Parole che preoccupano moltissimo gli azzurri e i loro tifosi che temono di fare la fine della Juventus di due anni fa. A fare la differenza – ha spiegato Afeltra – potrebbero essere le dichiarazioni dei tre giovani inseriti dal Napoli per prelevare Osimhen dal Lille, ovvero Manzi, Liguori e Palmieri. Qualora infatti le loro parole non siano state considerate nel primo procedimento, adesso rappresenterebbero un grave problema per il Napoli che rischierebbe fortemente la penalizzazione.

Una penalizzazione che andrebbe a stravolgere la classifica di Serie A, anche se bisognerebbe capire quale andrà riscritta. Se la Procura Federale dovesse agire con celerità (Chiné ha 30 giorni di tempo per chiedere la revocazione del processo sportivo del 2022 che vide gli azzurri prosciolti ndr.), allora il Napoli potrebbe essere penalizzato in questo campionato.

Qualora, invece, le indagini vadano per le lunghe, gli azzurri potrebbero essere penalizzati nella prossima stagione e partire con un numero negativo di punti in classifica. Ad ogni modo, la penalizzazione sarebbe comunque una brutta notizia per il Napoli visto che rischierebbe anche di essere sanzionato dall’UEFA che due anni fa squalificò la Juventus dalle competizioni europee per un anno.