Il Real Madrid ormai ha scelto: il prossimo colpo arriva dall’Inter

Il Real Madrid ha scelto il prossimo obiettivo. Il mirino è finito su un top player di proprietà dell’Inter: imminente il blitz dei Blancos.

Sono destinate ad incrociarsi presto le strade del Real Madrid e dell’Inter. Gli spagnoli infatti, alla luce del pesante ko rimediato nella gara di andata dei quarti di Champions League per mano dell’Arsenal e degli inattesi passi falsi in Liga che hanno consentito al Barcellona primo di andare a +4, hanno cominciato a riflettere per capire quali colpi effettuare durante la sessione estiva del mercato. Due, in particolare, i talenti seguiti: il primo risponde al nome di Nico Paz, molto apprezzato anche dai nerazzurri. Il secondo, invece, è un talento di proprietà dei Campioni d’Italia. Ma andiamo con ordine.

Il 20enne spagnolo naturalizzato argentino si è ambientato subito al Como, diventando il principale faro della manovra ed il trascinatore della formazione guidata da Cesc Fabregas. Ottimo il bottino fin qui totalizzato: 6 gol ed altrettanti assist in 29 apparizioni complessive. Numeri che testimoniano la crescita esponenziale del classe 2004, ormai pronto a calcare palcoscenici ancora più prestigiosi. La Beneamata, attraverso il presidente Giuseppe Marotta ed il vice Javier Zanetti, si è attivata allacciando i contatti con l’entourage del trequartista. L’ultima parola, però, spetterà alle Merengues.

L’accordo stipulato insieme alla società lariana lo scorso 25 agosto comprende, come noto, comprende una clausola di recompra fissata a 9 milioni che ingolosisce il management dei Blancos che, in questi mesi, hanno monitorato da vicino, e in maniera costante, il rendimento offerto da Nico Paz in Serie A. L’Inter, in ogni caso, resta alla finestra in attesa di capire in che modo evolverà la situazione. Al tempo stesso, inoltre, dovrà cercare di blindare un suo gioiello divenuto l’oggetto del desiderio di Carlo Ancelotti.

Parliamo di Alessandro Bastoni, colonna portante insostituibile per Simone Inzaghi. Il 26enne ha raggiunto la piena maturità, dimostrando di essere un centrale di grande affidabilità capace di contribuire in maniera concreta alla costruzione della manovra (una rete e 5 passaggi vincenti). Marotta vorrebbe trattenerlo tuttavia il divorzio tra le parti potrebbe andare in scena nel caso in cui si dovesse manifestare un’offerta economica superiore ai 75 milioni.

Cifra, questa, che consentirebbe di iscrivere a bilancio una preziosa e cospicua plusvalenza (per acquistarlo dall’Atalanta nell’agosto 2017 ne erano serviti circa 31) nonché incamerare risorse fresche da reinvestire subito. E’ quindi tutto da scrivere il futuro di Bastoni. Il Real Madrid, dopo aver definito l’ingaggio a parametro zero di Trent Alexander-Arnold, vuole lui per costruire una difesa da sogno.