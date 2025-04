Kean, niente clausola: Commisso lo convince, nuova destinazione

Si parla tanto di Moise Kean che sta vivendo questa stagione con la maglia della Fiorentina come quella della consacrazione per la propria carriera e ora non vuole più fermarsi.

Perché il giocatore della Nazionale che in questa stagione ha segnato 17 gol in Serie A non fa altro che pensare di poter cambiare il proprio futuro secondo i media visto che nel suo contratto con la Fiorentina c’è una clausola da 52 milioni di euro che può essere esercitata per comprare il cartellino di Moise Kean senza passare per una trattativa con il club di Rocco Commisso. In questo momento però le cose possono anche cambiare da un momento all’altro visto quello che è uscito fuori nelle ultime settimane.

Tante, forse troppe, le squadre interessate a Moise Kean che la Fiorentina ha ingaggiato per una cifra ragionevole di circa 18 milioni di euro e che oggi vale almeno il triplo. Perché la stagione che sta portando avanti il classe 2000 è davvero incredibile e sono tante le società che ora ci pensano davvero per fare un investimento sia in Italia che all’estero. Ci sono conferme che arrivano e che riguardano la mossa che può pensare di andare a fare un altro club di Serie A per lui.

Calciomercato: clausola Kean, Commisso gli fa cambiare idea

Nel campionato italiano in molti stanno vedendo la crescita di Kean che si sta prendendo anche la maglia della Nazionale con continuità e per questo motivo che è osservato speciale di Milan, Inter e Napoli. Ma non c’è volontà da parte della Fiorentina di perdere il suo pupillo e lasciarlo andare ad una rivale e concorrente in Serie A, al massimo spererebbe in un passaggio ad una squadra straniera.

Adesso ci sono conferme che arrivano e che riguardano quella che è la situazione legata a Moise Kean che ha una clausola rescissoria da 52 milioni per il futuro che è imminente, perché chi vuole prendere l’attaccante della Fiorentina dovrà soltanto trovare un accordo economico del giocatore ed esercitare la clausola che sarà valida dal 1 al 15 luglio.

In Premier League sono tanti i club interessati, infatti ci pensano in maniera concreta l’Arsenal, il West Ham e il Newcastle. Decisiva sarà la volontà del giocatore e le maxi offerte economiche possono essere decisive per convincere Kean ad un trasferimento.

Chi invece vuol convincerlo a restare è il presidente Rocco Commisso che ai microfoni Rai ha svelato che parlerà con il giocatore a fine stagione per provare a tenerlo o al massimo a rifiutare di trasferirsi per la clausola così da permettere ai viola di incassare una cifra ancor più alta dalla cessione di Kean.