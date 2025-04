Muller sbarca in Serie A: ormai è tutto pronto

L’attaccante tedesco Thomas Muller potrebbe sbarcare in serie A. L’opzione a parametro zero intriga diversi particolari club.

Mercoledi serà giocherà una delle gare più importanti della sua storia recente, forse potrebbe essere la sua ultima sfida con la maglia del Bayern Monaco in Europa. Per questo Inter Bayern non sarà una gara come le altre per Thomas Muller, giocatore che ha segnato anche nel match di andata e che è sempre un calciatore decisivo.

Muller ha legato tutta la sua carriera al Bayern Monaco, ha vinto tutto con il club tedesco e con la Nazionale con il quale ha vinto il Mondiale 2014. Anche per questo motivo la decisione del club bavarese non è piaciuta ai tifosi che lo volevano vedere fino alla fine con il club, ma invece non sarà cosi. Il giocatore terminerà la carriera da un’altra parte, a giugno scade il contratto e poi potrebbe fare un ultimo anno in altri club.

Come riporta il giornalista turco Ekrem Konur diversi club hanno chiesto informazioni sul giocatore e tra questi ci sarebbe anche l’opzione serie A. Su Muller ci sono la solita Saudi Pro League e la MLS ma il giocatore vorrebbe terminare la carriera ad un livello più competitivo e per questo occhio all’opzione serie A dove ci sono 2 o 3 squadre molto interessate, andiamo a vedere quali.

Muller al top club, l’opzione è possibile

Thomas Muller affronta l’Inter ma il prossimo anno potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Il club milanese è molto attento ai parametri zero e il prossimo anno potrebbe acquistare qualche giocatore a parametro zero per rinforzare il reparto: Correa andrà via, Taremi anche è a rischio mentre le ultime prestazioni hanno rilanciato le quotazioni di Arnautovic, anch’egli in scadenza di contratto.

La società sta facendo alcune valutazioni, ma visto poi lo status di top club sarebbe pronta ad offrire un contratto di 1 o 2 anni al calciatore tedesco, a segno proprio a Monaco di Baviera contro l’Inter. La possibilità c’è cosi come alla Juventus visto che la squadra bianconera deve rivoluzionare l’attacco, andranno via Milik, Kolo Muani e Vlahovic e serve anche una punta low cost come potrebbe essere Muller.

Infine occhio alla pista Lazio con il grande ex e connazionale Miroslav Klose che spinge per un’altra collaborazione di lusso tra il club capitolino e il calcio tedesco con Muller che potrebbe dare esperienza e qualità all’attacco biancoceleste.