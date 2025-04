Si è rotto il crociato, colpo di scena Napoli: cambia tutto per Conte

Rottura del legamento crociato anteriore per il giocatore: la notizia interessa da vicino il Napoli, cambia tutto per Conte

La stagione è già finita per il giocatore dopo il terribile infortunio patito nell’ultima gara di campionato disputata, con gli esami strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Quando siamo ad un mese dal termine della stagione e con una salvezza tutta da conquistare, arrivano bruttissime notizie per l’Empoli che dovrà fare a meno di Christian Kouamé. L’esterno d’attacco, di proprietà della Fiorentina, si è fatto nella partita contro il Cagliari disputata una settimana fa ed il responso degli esami è stato terribile: rottura del legamento crociato anteriore e stagione praticamente finita.

Un grave infortunio per Kouamé che, oltre a perdersi ciò che resta della stagione, salterà anche i primi mesi del prossimo campionato e potrebbe tornare in campo solamente a fine 2025. Tegola pesante non solo per la squadra toscana, impegnata nella corsa per la salvezza ed attualmente terzultima, ma anche per il club viola che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più talentuosi quando rientrerà dal prestito agli azzurri.

Per questo motivo, la Fiorentina si è già attivata sul mercato per andare a caccia di possibili sostituti ed avrebbe messo nel mirino un giocatore del Napoli che quest’anno non ha trovato molto spazio: Cyril Ngonge.

Fiorentina, idea Ngonge per sostituire l’infortunato Kouamé

Cyril Ngonge è stato uno dei giocatori meno utilizzati da Antonio Conte in questo suo primo anno sulla panchina del Napoli e potrebbe essere ceduto la prossima estate. Gli azzurri lo considerano sacrificabile e già a gennaio c’erano possibilità che venisse ceduto, ma nessun club si è fatto avanti in maniera concreta. Tutto cambierà nella prossima sessione estiva dove l’esterno d’attacco sarebbe già finito nel mirino della Fiorentina.

Il grave infortunio accorso a Kouamé, attualmente in prestito all’Empoli, è stata una mazzata per la Fiorentina che non potrà contare su di lui quantomeno fino alla fine del 2025. La Viola subito si è tuffata sul mercato per cercare un giocatore che possa sostituirlo e Ngonge è considerato uno dei principali obiettivi per la prossima estate.

Difficilmente il giocatore resterà al Napoli dopo una stagione dove ha trascorso più tempo in panchina che in campo e alla Fiorentina potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Quando era a Verona, Ngonge ha fatto vedere cose importanti giocando con continuità e per questo i viola sarebbero intenzionati a puntare su dl lui. Da capire se l’esterno d’attacco arriverà in prestito o a titolo definitivo, ma questi sono tutti discorsi da approfondire una volta che la stagione sarà conclusa.