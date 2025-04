TS – Juve, più di 100 milioni: tre colpi per il nuovo allenatore

Il calciomercato della Juventus inevitabilmente passerà dal piazzamento o meno in Champions League, ma in programma ci sono tre colpi.

Lo fanno sapere da Tuttosport con in prima pagina stampate quelle che sono le idee a sorpresa dei bianconeri, per il centrocampista da prendere e i due attaccanti, con oltre 100 milioni stanziati per il centrocampista soprattutto e per l’attaccante titolare, più quello di riserva.

I bianconeri faranno sul serio, in un mercato che dovrà essere diverso da quello passato dove, seppur potendo rivalutare Koopmeiners, non vedrà “soldi buttati” come quelli che ad oggi risultano essere per Douglas Luiz, centrocampista che non vede cambiato il suo destino, a prescindere da chi c’è in panchina per la Juve. Ma sarà proprio Douglas Luiz un’importante pedina di scambio per ammorbidire quelle che sono le richieste economiche del Newcastle su Sandro Tonali.

Calciomercato Juventus: tre acquisti da oltre 100 milioni

Un budget importante quello che verrà stanziato in estate, ma è chiaro che gli incassi della Champions League saranno di vitale importanza per la Juventus.

I bianconeri devono sistemarsi finanziariamente per poter poi investire sul mercato in estate, tenendo presente che già dal primo giugno potranno far mercato, per un brevissimo periodo e fino al dieci dello stesso mese, per il Mondiale del Club che è comunque alle porte, considerando che arriva non appena terminerà questa stagione complicata vissuta a Torino.

Un’estate in ottica rivoluzione, quella che vivrà la Juventus. Il primo nome per la stessa rivoluzione, come spiegano dal quotidiano piemontese, riguarda Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle ed ex Milan, rientra tra le primissime idee di Cristiano Giuntoli, ma si dovrà partire da circa 60 milioni per convincere i Magpies. Per non parlare poi delle altre cifre che serviranno per l’attaccante dalla Serie A per i bianconeri.

Ultime Juventus: Tonali e non solo, cifre e dettagli delle altre operazioni

Assieme a Tonali, nel mirino della Juventus, c’è anche l’attaccante dell’Atalanta. Il nuovo allenatore della Juventus, o magari Tudor se dovesse restare in bianconero, potrà godere di un mercato di un certo spessore, messo in piedi dai bianconeri.

Se da una parte Mateo Retegui ha ancora tutto il suo futuro da scrivere a Bergamo, pare non essere lo stesso per Ademola Lookman, attaccante che lascerà la Dea a fine stagione. E la Juventus prendendolo per 60 milioni circa, vorrà poi sistemarsi in attacco anche col “bomber di scorta”, Nikola Krstovic.