Arriva Retegui per 55 milioni, Juve bruciata in extremis: dove giocherà

La Juventus pronta a prendere un nuovo centravanti. Retegui, però, non sbarcherà alla corte bianconero: un altro top club mette sul piatto 55 milioni.

Ha ricominciato a respirare la Juventus, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Lecce e la contestuale sconfitta del Bologna sul campo dell’Atalanta. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ora, è alla portata del club che, in questi giorni, ha iniziato a riflettere sulle operazioni in entrata da finanziare utilizzando i fondi garantiti dal torno europeo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il principale obiettivo risponde al nome di Mateo Retegui. La strada che conduce alla fumata bianca, però, risulta quanto mai in salita.

Il 25enne dell’Atalanta, autore di 26 reti e 6 assist nelle 43 apparizioni fin qui totalizzate tra tutte le competizione, piace infatti molto al Tottenham pronto ad avviare una rivoluzione in estate alla luce delle tante delusioni vissute durante la stagione. In Premier League gli ‘Spurs’ sono quindicesimi, a -18 dal Manchester City quinto mentre ad inizio anno sono stati eliminati sia dalla FA Cup che dalla Coppa di Lega.

I londinesi giovedì, contro l’Eintracht Francoforte, proveranno a conquistare l’accesso alle semifinali di Europa League ma, intanto, si sono mossi per capire in che modo rafforzare il gruppo. Una delle priorità, in tal senso, consisterà nel potenziare l’attacco. Timo Werner, ad esempio, ha offerto un rendimento al di sotto delle aspettative (un gol in 27 gare) e verrà rispedito al Lipsia. Lo stesso destino, salvo sorprese, attende Mathys Tel prelevato il 3 febbraio dal Bayern Monaco attraverso la formula del prestito accompagnato dal diritto di riscatto.

Retegui via dall’Italia: bruciata la Juve, pronti 55 milioni

Il 19enne francese ha avuto modo di mettersi in mostra nelle ultime settimane ma i 40 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dai bavaresi sono ritenuti eccessivi dalla dirigenza. Richarlison, dal canto suo, ha dimostrato una volta di più di non possedere doti da cecchino (4 centri in 16 incontri). Migliore, ma non del tutto soddisfacente, infine, il bottino di Dominic Solanke andato a segno 11 volte. Numeri che hanno spinto il Tottenham a progettare l’acquisto di un ulteriore centravanti capace di vedere regolarmente la porta avversaria.

La scelta, in tal senso, è ricaduta su Retegui. I contatti tra le parti scatteranno a breve, con gli Spurs pronti ad offrire alla Dea 55 milioni cash pur di chiudere subito l’operazione e bruciare la concorrenza della Vecchia Signora. La quale, quindi, sarà costretta a riorganizzarsi e a spostare altrove il mirino.