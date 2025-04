Assalto a Tonali: l’accordo col Newcastle c’è da gennaio

Il nuovo scandalo scommesse non inciderà più di tanto sul futuro di Sandro Tonali, che per quanto commesso ha già pagato e chiesto scusa.

Il centrocampista italiano sarebbe infatti esente da ogni tipo di nuova condanna, motivo per il quale il suo nome farebbe gola ad alcune delle squadre più importanti al mondo per il prossimo calciomercato estivo. Stando alle ultime notizie, però, Sandro Tonali potrebbe tornare a giocare in Serie A, anche perché ci sarebbe una squadra pronta ad andare all’assalto del centrocampista azzurro dopo aver difatti messo le basi per un accordo definitivo con il Newcastle già a gennaio.

Ovviamente nulla è scritto, anche perché si sa che nel calciomercato vige la regola del “mai dire mai“, ma l’impressione è che questa strada sia effettivamente percorribile.

Tonali in Serie A: ritorno a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sandro Tonali, rimasto coinvolto anche in questo nuovo scandalo scommesse che ha colpito il calcio italiano. Il centrocampista azzurro non avrebbe però nulla da temere, anche perché sarebbe esente da ogni tipo di nuova squalifica in quanto ha già pagato e chiesto scusa per gli errori commessi in passato.

Questo di conseguenza attira l’attenzione sull’ex Milan delle migliori squadre al mondo, pronte a farci un pensierino in vista del prossimo calciomercato estivo. Il Newcastle cercherà però di trattenere con le unghie e con i denti Sandro Tonali, che difronte alla chiamata di determinate squadre potrebbe però spingere per andare via. Tra queste rientrerebbe anche l’italiana, società che già lo scorso gennaio ha parlato con i Magpies mettendo delle basi solide in vista di un accordo sul quale si lavorerà in estate.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali è il primo obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato. L’italiano costa tanto, forse anche troppo, ma con gli introiti della Champions League e di qualche cessione la Vecchia Signora potrebbe far tornare a giocare il centrocampista in Serie A.

Accordo con il Newcastle già a gennaio

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato del fatto che durante le trattative per Lloyd Kelly la Juventus avrebbe parlato con il Newcastle anche di Sandro Tonali. Discorsi esplorativi che però avrebbero messo le basi per un accordo sul quale si dovrà lavorare in maniera attenta e minuziosa.

Ovviamente i Magpies spareranno alto, anche perché stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione, ma la Juventus starebbe già studiando la strategia giusta per riuscire a riportare in Serie A Tonali. Le mosse sono due: giovare dagli introiti della qualificazione alla prossima Champions League (ancora in discussione) e da quelli delle cessioni dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico bianconero, come ad esempio Douglas Luiz. C’è dunque parecchio lavoro da fare dalle parti della Continassa, con la Juventus che sogna di cominciare un nuovo ciclo all’insegna del Made in Italy.