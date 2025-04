Bandiera del Milan va alla Juve per 10 milioni, incredibile!

Uno scenario di mercato clamoroso che riguarda il club bianconero: dal Milan alla Juventus, bastano 10 milioni per la firma

Una stagione quantomeno movimentata quella che sta vivendo la Juventus. Dopo l’esonero di Thiago Motta e il ritorno a Torino di Igor Tudor, novità in arrivo potrebbero arrivarne anche per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente, all’insegna del cambiamento.

Prima, però, la Vecchia Signora deve fare il possibile per rientrare tra le prime quattro in classifica e qualificarsi per la prossima Champions League: un fattore a dir poco decisivo per quel che riguarda gli investimenti che ha in mente Cristiano Giuntoli. Il dt bianconero ripartirà verosimilmente da un grande attaccante, in grado di prendere il posto di Dusan Vlahovic ormai fuori dai giochi. Il 25enne di Belgrado non ha rinnovato né rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: ad un anno dalla scadenza coi bianconeri, l’ex Fiorentina è destinato a salutare Torino dinanzi ad una grande offerta.

Sembrano in ribasso le quotazioni di Kolo Muani come possibile sostituto di Vlahovic, visto che il francese – viene dato per scontato – tornerà a Parigi dopo i sei mesi di prestito. In attesa poi di scoprire quale sarà la decisione definitiva su Arek Milik – sempre infortunato e quasi mai a disposizione dello staff tecnico – i pensieri della dirigenza bianconera potrebbero concentrarsi sulla difesa.

Ed è proprio in questo contesto che potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso che, a distanza, riguarderebbe pure il Milan. Perché Giuntoli ha in mente di cogliere una grande occasione, è un vero affare per la retroguardia della Juventus: basteranno 10 milioni di euro.

Bastano 10 milioni: Juve, colpaccio in difesa

In attesa del ritorno in Gleison Bremer che dovrebbe rientrare dopo il grave infortunio al ginocchio in occasione del Mondiale per club a fine giugno, i vertici di casa Juve sono alla ricerca di almeno un altro profilo di esperienza da affiancare al talento brasiliano.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan e oggi alla Lazio. ‘TMW’ sottolinea come il discorso legato all’eventuale rinnovo del contratto con i biancocelesti, in scadenza il 30 giugno 2027, è abbastanza lontano. Diversi club di Premier League hanno già chiesto informazioni per il centrale romano che potrebbe lasciare Roma al termine dell’attuale stagione.

Occhio perché ad approfittarne potrebbe finire per essere proprio la Juventus. Il club bianconero, sin dai tempi in cui Romagnoli era un pilastro del Milan, ha sondato il terreno interessandosi al centrale mancino che a Roma guadagna tanto: 3 milioni netti a stagione.

Ora la storia potrebbe tornare in auge, con Lotito che potrebbe anche accontentarsi di circa 10 milioni di euro per lasciar partire il 30enne di Anzio che in questa annata- forse l’ultima nella Capitale – ha racimolato 36 presenze tra campionato e coppe con 5 gol all’attivo, di cui uno proprio nell’ultimo derby pareggiato con la Roma.