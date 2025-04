Contatti già avviati con la Juve: è in arrivo il nuovo bomber

Il calciomercato bianconero si infiamma, contatti già avviati per la prossima estate: bomber da urlo, finalmente ci siamo

Tra campo e calciomercato prosegue il progetto bianconero, con la dirigenza della Juventus che sta già lavorando sottotraccia per rinforzare il gruppo che ad oggi lotta per un posto Champions, decisamente alla portata della squadra di Tudor.

Non vi è alcun dubbio che una delle priorità di Cristiano Giuntoli, durante i mesi estivi, possa essere quella di rinforzare la rosa della Juventus specialmente in attacco. Il club bianconero saluterà Dusan Vlahovic, dopo mesi di tentativi di accordo per il rinnovo del 25enne di Belgrado che rimane in scadenza il 30 giugno 2026 con la Vecchia Signora. L’ex attaccante della Fiorentina guadagna 12 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta eccessiva – viste le sue prestazioni con la Juventus – e così ad un anno dalla scadenza si attende solo l’offerta giusta.

La permanenza di Kolo Muani, partito alla grande nel mese di gennaio e ora già spentosi, è tutt’altro che scontata. Anzi. Così i vertici bianconeri starebbero valutando altre situazioni che potrebbero arricchire il reparto avanzato oggi in mano a Igor Tudor. E una soluzione, in tal senso, potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Bomber a sorpresa: la Juventus pesca in Premier League

‘Todofichajes.com’ nelle scorse ore ha ribadito un’idea già avanzata da ‘Tuttosport‘ e che riguarda le prossime mosse della Juventus in sede di calciomercato. Si guarda all’attacco, il reparto che probabilmente subirà maggiori modifiche per mano di Cristiano Giuntoli durante l’estate 2025.

Ed il nome caldo potrebbe essere effettivamente, come riferito, quello di Ramus Hojlund, centravanti del Manchester United che con la squadra di Amorim sta trovando poco spazio. Un’idea che verrebbe portata avanti dalla Juve probabilmente solo in prestito: sul giocatore vi sarebbe anche il Napoli. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i primi contatti per tentare di riportare l’ex Atalanta in Serie A, al termine dell’attuale stagione.

Hojlund al momento è sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con i ‘Red Devils’ con un accordo da 2,9 milioni di euro a stagione. La Juventus a fine stagione dirà sicuramente addio ad Arek Milik, praticamente sempre ai box per infortunio e mai a disposizione, prima di Thiago Motta e oggi di Tudor. È evidente, poi, come ad essere segnato sia pure il destino di Dusan Vlahovic che lontano dall’accordo di rinnovo lascerà la Juve durante il calciomercato estivo.

Hojlund in questa che potrebbe essere la sua ultima annata con la maglia del Manchester United ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, con 8 reti e 4 assist vincenti. Ora, per lui, potrebbero aprirsi le porte del club bianconero: la Juventus pensa al gioiello danese per il futuro.