Dalla Serie B alla Champions League, colpo Berardi in Serie A

Domenico Berardi torna ad essere un nome caldo del mercato in Serie A: l’attaccante del Sassuolo potrebbe giocare la Champions League

Con cinque giornate di anticipo e grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova, il Sassuolo ha ottenuto la promozione in Serie A dopo appena un solo anno nel purgatorio della Serie B.

Un traguardo meritato quello raggiunto dal club neroverde che fin dalla prima giornata si è dimostrato di gran lunga superiore alle altre squadre ed i 16 punti di vantaggio sul terzo posto confermano concretamente questa superiorità. Gran lavoro quello fatto da Fabio Grosso, aiutato anche dal fatto di avere a disposizione una rosa di altissimo livello per la cadetteria, visto che nonostante la retrocessione della passata stagione, il Sassuolo ha mantenuto in rosa tutti i suoi pezzi grossi.

Subito dopo la promozione, l’AD neroverde Giovanni Carnevali ha fatto sapere come l’intenzione della società sia quella di rinforzare la rosa per mantenere la categoria il prossimo anno, cercando di trattenere ancora una volta i giocatori più importanti. Tra questi c’è senza alcun dubbio Domenico Berardi che, retrocedendo assieme al Sassuolo e decidendo di restare, ha giurato vero amore per i colori neroverdi.

Adesso che è tornato in Serie A, però, il suo nome non può non essere accostato ai top club del nostro campionato che potrebbero fargli compiere il grande salto. E tra questi c’è l’Atalanta che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Atalanta, idea Berardi per l’attacco: può essere il sostituto di Lookman

Al termine della stagione, Ademola Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta al di là di quello che sarà il futuro di Gian Piero Gasperini. L’attaccante nigeriano aveva già mandato più di un segnale la scorsa estate e la prossima potrebbe essere quella giusta per l’addio. La Dea si è subito attivata per cercare il suo possibile sostituto e nella sua lista ha inserito anche a Domenico Berardi.

Neopromosso con il Sassuolo, l’attaccante neroverde continua ad attirare l’interesse delle big del nostro campionato e resta anche in orbita Juventus. L’Atalanta, però, rispetto ai bianconeri potrebbe promettere a Berardi un ruolo da protagonista sia in Serie A che soprattutto in Champions League, competizione che l’attaccante del Sassuolo non ha mai giocato e desidererebbe di provare prima del termine della sua carriera.

Ma qual è in tutto questo la posizione del Sassuolo in merito al futuro della propria stella? Il club neroverde ritiene Berardi una pedina fondamentale nello scacchiere di Fabio Grosso e le ultime dichiarazioni di Carnevali che sul giocatore fanno capire come la volontà sia quella di trattenerlo un’altra stagione a Reggio Emilia. Tuttavia molto dipenderà dalla volontà di Berardi che, qualora dovesse chiedere la cessione, non dovrebbe incontrare l’opposizione del Sassuolo che lo ha sempre lasciato libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune.