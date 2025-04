Emery nuovo allenatore: arriva in Serie A, annuncio del mister

Emery in Serie A? I tifosi ci sperano. Ecco le ultimissime notizie sul futuro del tecnico, c’è l’annuncio che spiazza anche l’Aston Villa.

Allenatore dalla grande personalità, Unai Emery può essere l’uomo giusto per il club italiano che cerca un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Lo spagnolo, attualmente sotto contratto con l’Aston Villa, che può contare un ricco palmares fatto di 4 Europa League e vari titoli ottenuti con il Psg, è molto bravo sia sotto il punto di vista motivazionale che tattico.

Ha una grande esperienza, maturata in questi anni di successi, con l’Aston Villa che grazie al lavoro del manager è tornata a ricalcare palcoscenici importanti.

Il passato è alle spalle soprattutto per società come Milan e Napoli, che hanno già cercato l’allenatore spagnolo che attualmente è alla guida dell’Aston Villa, che qualche giorno fa ha tentato la rimonta, in Champions League, contro il Psg.

Per i rossoneri soprattutto è un rimpianto, visto che già qualche stagione fa la società l’aveva individuato come profilo da prendere per la panchina del Milan.

Le porte del club rossonero possono riaprirsi per Emery? Ecco le ultimissime riguardo il possibile arrivo in Italia del mister spagnolo, che dopo l’avventura all’Aston Villa può decidere di lasciare la Premier League.

Emery in Serie A: ecco l’annuncio dell’allenatore

Dieci anni dopo l’ultimo accostamento, Emery torna di moda per alcune società italiane.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, per la prossima stagione la dirigenza valuta con attenzione anche il nome di Emery che può essere il candidato giusto per la panchina del Milan.

Ecco la breve dichiarazione del tecnico, riportata da calciomercato.com, riguardo proprio questa eventualità ovvero l’addio dall’Aston Villa di Emery che può pensare di firmare con un club italiano.

Milan o Roma su Emery?

“Sono concentrato in modo assoluto solo sull’Aston Villa”, questa la dichiarazione di Emery che chiude le porte all’eventuale addio dal club inglese.

Non ci sono margini, dunque, per vedere in Serie A Emery che poteva essere un candidato ideale sia per la panchina del Milan che per quella della Roma, entrambe alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Al momento l’allenatore è concentrato solo sull’Aston Villa, che è attualmente in lotta per un posto in Champions League per la prossima stagione.