Infortunio e stagione finita: Napoli in emergenza

Brutta mazzata per il Napoli e Antonio Conte che dovrà fare a meno del calciatore per il resto della stagione. Assenza pesante per il finale di campionato, ecco cosa è successo.

Questa notizia non ci voleva proprio per Antonio Conte. Brutta tegola per la squadra che perde una pedina che, per questo finale di campionato, poteva essere decisivo nelle rotazioni del tecnico salentino.

Un grosso problema, anche in vista delle prossime sfide, visto che in quel reparto il Napoli è davvero corto e non ha il giusto numero di giocatori.

Ecco chi sarà chiamato a sostituire il giocatore che ha ricevuto questa brutta notizia con l’infortunio che l’ha messo ko, probabilmente, per tutto il resto della stagione.

I presentimenti della vigilia sono stati confermati dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore che, nella sfida di lunedì contro l’Empoli, aveva lasciato il terreno di gioco per infortunio.

Purtroppo, in quella zona di campo, la situazione è davvero critica con l’infortunio che mette nuovamente nei guai Antonio Conte che a gennaio aveva chiesto proprio un rinforzo alla società in quel reparto.

Le richieste del tecnico non sono state soddisfatte dal club e a pagare di più sarà la squadra con alcuni giocatori che saranno chiamati agli straordinari.

In particolar modo, Conte dovrà sfruttare le qualità di un calciatore che fino a questo momento non ha mai visto il campo.

Napoli: infortunio e stagione finita, chi si è fatto male

Annuncio ufficiale da parte della società che ha comunicato i dettagli riguardo lo stop del calciatore azzurro, che ha rimediato la lesione.

Un problema non di poco conto per il ragazzo che, a meno sei dal termine del campionato, rischia di dover chiudere in anticipo la sua stagione.

E per Conte la notizia arriva in un momento clou della stagione, con la lotta Scudetto ancora aperta.

Problemi seri, dunque, per l’allenatore che in difesa dopo Buongiorno deve fare a meno anche di Juan Jesus. Dunque, per Monza si riscalda Rafa Marin che si prepara a scendere in campo dal primo minuto.

Napoli, cosa si è fatto Juan Jesus: novità sui tempi di recupero

Quest’oggi il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la lesione del muscolo della coscia destra. A comunicarlo è lo stesso Napoli che non ha svelato il possibile rientro in campo del difensore ma ha rivelato che il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate anche da Calcio Napoli 24, per questa tipologia di stop Juan Jesus rischia di stare fermo tra le 2 e le 5 settimane. Molto, infatti, dipenderà dalla lesione. Comunque, nel peggiore dei casi la stagione del calciatore potrebbe finire in largo anticipo.