Inter senza parole: è fatta, si chiude il colpo per 40 milioni

L’Inter monitora il mercato alla ricerca di nuovi talenti da acquistare. La fumata bianca si avvicina: servono 40 milioni.

A fornire le linee guida da seguire in estate ci ha pensato Oaktree. La precedenza, in tal senso, dovrà essere data all’acquisto di talenti in rampa di lancio, dotati di ancora ampi margini di crescita ma già comunque pronti a calcare palcoscenici internazionali e, soprattutto, futuribili. Gli ingaggi di elementi over 30, di conseguenza, andranno ridotti e limitati al minimo. Input pienamente recepiti dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta messosi alla ricerca, insieme al resto della dirigenza, di rinforzi in grado di aumentare la competitività dell’attuale gruppo.

Un compito mica facile, alla luce dei tanti risultati positivi ottenuti dall’inizio della stagione dalla formazione guidata da Simone Inzaghi. I margini di manovra per fare meglio, in ogni caso, esistono. A centrocampo, ad esempio, si punterà a prendere un giocatore maggiormente predisposto al fraseggio e alla costruzione della manovra rispetto a Davide Frattesi che, salvo sorprese, andrà via (piace alla Roma e al Napoli).

Il nome cerchiato in rosso nel taccuino è quello di Nico Paz, il cui futuro è tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al Como scade nel 2028 ma al suo interno contiene una clausola di recompra in favore del Real Madrid fissata a 9 milioni. L’ultima parola spetterà quindi al 20enne spagnolo naturalizzato argentino, ambientatosi subito nel migliore dei modi nel campionato italiano. In avanti, invece, a salutare la compagnia sarà Joaquin Correa, in scadenza il 30 giugno. Il rinnovo non rientra nei piani dei Campioni d’Italia, che appaiono orientati a farlo a partire a parametro zero e a sostituirlo con un altro giovane di proprietà dei lariani.

Mercato Inter, è fatta: si chiude a 40 milioni

Si tratta di Assane Diao, sbarcato in riva al lago il 7 gennaio a fronte di un investimento economico pari a 12 milioni. L’ex Betis, proprio come accaduto a Nico Paz, si è imposto nella nuova realtà ottenendo lo status di titolare (14 gare sempre dal primo minuto) e fornendo contributi concreti in zona offensiva (6 reti e un assist).

Numeri che hanno attirato le attenzioni della Beneamata, ma non solo. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, c’è anche il Nottingham Forest intenzionato a rafforzarsi in vista di una clamorosa qualificazione in Champions League. Tra i profili vagliati rientra Diao, per il quale sarebbero pronti 40 milioni. L’Inter è avvisata: l’interesse degli inglesi nei confronti del senegalese è quanto mai vivo.