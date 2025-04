Non era mai successo, ricorso e derby da rigiocare: campionato italiano allibito

Il club ha deciso di fare ricorso dopo la svista dell’arbitro: il derby è da rigiocare, i tifosi italiani restano senza parole

Il campionato italiano rischia di subire un nuovo scossone dopo il ricorso presentato dal club cha chiesto la ripetizione del derby a causa di un errore arbitrale rivelatosi decisivo sul risultato finale.

Negli ultimi anni, il campionato di Serie D ha sempre regalato tante sorprese e colpi di scena, ma quello che potrebbe accadere tra qualche giorno avrebbe davvero dell’incredibile. Domenica nel gruppo F si è giocata la sfida tra le due migliori forze del campionato, ovvero il Teramo secondo in classifica che ha ospitato la capolista Sambenedettese che aveva il primo match point a disposizione per centrare la promozione in Serie C.

I rossoblu non hanno sbagliato e si sono imposti per 2-1 sui padroni di casa che venivano da un filotto importante di vittorie consecutive, facendo scoppiare la festa sugli spalti. Tuttavia, la festa della Sambenedettese potrebbe presto essere rovinata dallo stesso Teramo che ha deciso di presentare ricorso dopo una svista arbitrale. Qualora il club biancorosso vincesse il ricorso, la partita andrebbe rigiocata e ciò andrebbe a togliere alla Samb la promozione conquistata sul campo.

Serie D, clamoroso: il derby Teramo-Sambenedettese potrebbe essere rigiocato

Tra qualche giorno il derby di Serie D tra il Teramo e la Sambenedettese potrebbe essere rigiocato. Il club biancorosso ha infatti deciso di presentare ricorso dopo una svista dell’arbitro e ciò potrebbe andare a rovinare la festa dei rossoblu che domenica hanno centrato l’aritmetica promozione in Serie C.

L’episodio contestato dal Teramo sarebbe il mancato allontanamento dal campo per espulsione del giocatore della Samb Moretti, a cui il direttore di gara Giordani di Aprilia avrebbe mostrato per errore due volte il cartellino giallo. Non si sa se alla base di ciò sia stata una svista o se magari l’arbitro non aveva annotato il cognome di Moretti dopo essere stato ammonito per la prima volta, ma la cosa certa è che il giocatore della Sambenedettese andava espulso.

In Serie D la prova tv non esiste e per questo decisivo sarà quanto scritto da Giordani nel proprio referto. Qualora il ricorso del Teramo dovesse essere accettato, allora la partita andrebbe rigiocata e la Sambenedettese dovrebbe aspettare almeno un’altra giornata per poter tornare a festeggiare. Un qualcosa che farebbe storcere il naso ai rossoblu e ai loro tifosi che, però, avrebbero quantomeno l’occasione di poter festeggiare poi in casa visto che la Samb giocherà in casa contro il Termoli il prossimo weekend