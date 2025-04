Colpo Pogba, accelerazione improvvisa: dove giocherà l’anno prossimo

Paul Pogba ha trovato la squadra per il prossimo anno: dopo la squalifica per doping l’ex Juve è pronto a tornare in campo.

Dopo la separazione con la Juventus, annunciata ufficialmente lo scorso novembre, in tanti immaginavano che Paul Pogba avrebbe trovato subito una nuova squadra una volta terminata la squalifica per doping (ridotta da 4 anni a 18 mesi). Dallo scorso 11 marzo il centrocampista francese è di nuovo un calciatore a tutti gli effetti: tuttavia sembra proprio che per rivederlo in campo bisognerà attendere la prossima stagione.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di qualche contatto con club italiani, tra cui la Fiorentina, mentre all’estero la squadra più interessata a Pogba era il Marsiglia di De Zerbi. Niente di concreto, però: Pogba resta un giocatore svincolato e attende una proposta convincente per tornare a mettere in mostra tutte le sue straordinarie qualità.

Ma quale può essere la prossima destinazione del ‘Polpo’? La sua preferenza è quella di tornare a giocare in uno dei principali campionati europei, anche se il suo amico Karim Benzema sta davvero facendo di tutto per convincerlo a tentare una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad.

Colpo Pogba: trovata la nuova squadra

Una proposta che effettivamente stuzzica Pogba, anche se la voglia di rimanere nel Vecchio Continente sembra essere più forte dei ponti d’oro che potrebbe offrirgli il club saudita. L’ex Juve, infatti, vuole riprendersi anche la Nazionale francese e per farlo sa bene che giocare in Europa ha i suoi vantaggi.

Stando agli ultimi rumors pare che l’obiettivo di Pogba sia quello di giocare in Bundesliga o in Liga, senza però disdegnare un possibile ritorno in Ligue 1. Secondo Tuttomercatoweb il Bayern Monaco ci starebbe facendo un pensierino ma occhio anche a Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. In Spagna, invece, i club più interessati a Pogba sono il Barcellona e il Real Madrid, ma non è da escludere nemmeno l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Per quanto riguarda invece la Ligue 1 il club più accreditato rimane sempre il Marsiglia. Il centrocampista francese ha poi ricevuto delle offerte anche dalla Major League Soccer: un club come l’Inter Miami, che già annovera nelle sue file campioni come Leo Messi, Luis Suarez e Jordi Alba, potrebbe davvero lanciare l’assalto al ‘Polpo’. Le possibilità non mancano: Paul Pogba deve solo decidere con chi riprendere a giocare.