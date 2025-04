È morto all’improvviso, addio a un volto storico della Serie A

Il calcio italiano dice addio ad uno dei suoi volti storici: era noto anche in Serie A, è scomparso all’improvviso lasciando tutti sgomenti

Nuovo e terribile lutto per il calcio italiano che è costretto a dire addio ad un altro dei suoi volti più noti, conosciuto anche per una breve, ma importantissima parentesi in Serie A, lasciando tutti i tifosi sgomenti.

Ad alcuni forse il suo nome potrebbe dire poco, ma quello di Beniamino Cancian è uno di quelli più importanti per il calcio italiano. L’ex calciatore ed allenatore è scomparso all’età di 89 anni nella sua Budoia, in provincia di Pordenone, scioccando tutti i tifosi, colpiti nel cuore da questo lutto. La sua carriera da giocatore, iniziata con la maglia del Torino, non è stata piena di soddisfazioni, vincendo appena un campionato di Serie B, ma è stato come allenatore che Cancian si è tolto soddisfazioni.

La più importante è stata la vittoria della Coppa Italia nella stagione 1970-1971 quando, da allenatore del Torino, riuscì a battere il Milan in finale, portando a casa l’unico trofeo della sua carriera come tecnico. Da allenatore, però, Cancian è noto soprattutto per aver fatto esordire colui che sarebbe diventato uno degli attaccanti azzurri più forti di sempre, ovvero Paolo Rossi. L’ex attaccante debuttò nel 1975 quando Cancian era il tecnico del Como.

La sua morte ha sconvolto il mondo del calcio e non sorprende che subito siano arrivati tanti messaggi di cordoglio, facendo ben capire come Cancian abbia lasciato un segno importante nel nostro calcio.

Addio all’ex tecnico Beniamino Cancian: il cordoglio del Padova

A livello manageriale, Beniamino Cancian è stato una figura chiave per il Padova. Il club biancorosso ottenne la sua prima promozione in Serie A nel 1994 e sulla panchina al fianco di Sandreani, che non aveva ancora il patentino, c’era proprio Cancian e la sua esperienza si rivelò poi decisiva per raggiungere quello che fu un traguardo straordinario per squadra e città veneta.

Il Padova si è subito stretto attorno alla famiglia di mister Cancian, partecipando commosso al suo dolore per questa terribile perdita che ha privato il mondo non solo di un tecnico importante, ma anche di una persona di buon cuore e dotata di grande onestà, cose oggi rare da trovare nelle persone.

Un cordoglio al quale si sono uniti tutti i tifosi biancorossi che porteranno sempre nella loro memoria e nel loro cuore l’impresa compiuto da Cancian, capace di far sognare una città intera. Anche i tifosi di altre squadre hanno voluto rendere omaggio alla figura di Cancian che, scomparendo quasi in punta di piedi, priva il nostro calcio di un pezzo di storia.