Il colpo dell’estate è servito, 50 milioni per Ederson: affare fatto

L’Atalanta si prepara a dire addio ad Ederson, divenuto l’oggetto del desiderio di numerose big. Una di queste prepara il blitz: pronti 50 milioni.

Sta vivendo una stagione a due facce l’Atalanta. I nerazzurri, terzi in classifica, sono in piena corsa per un posto in Champions League tuttavia le precoci eliminazioni in Champions League e in Coppa Italia, unito al già certo addio di Gian Piero Gasperini, hanno lasciato diverse scorie nell’ambiente. Il club, di conseguenza, in estate aprirà un nuovo ciclo che vedrà la nomina di un nuovo allenatore e la cessione di vari elementi dell’attuale rosa. Tra gli indiziati a partire c’è Ederson, divenuto l’oggetto del desiderio di un un gran numero di squadre.

Il 25enne, in Italia, piace molto alla Juventus che sogna di regalarlo a Igor Tudor e affiancarlo a Khephren Thuram così da avere una coppia di centrocampo di grande qualità e quantità. Tante, poi, le manifestazioni d’interesse provenienti dalla Premier League. Sulle sue tracce c’è ad esempio il Manchester United, pronto ad accontentare in toto le richieste del tecnico Ruben Amorim e a prendere un elemento maggiormente dinamico rispetto a Casemiro. Alla corsa si è iscritto anche il City di Pep Guardiola che, in lui, vede un ottimo sostituto di Ilkay Gundogan (destinato alla partenza).

La carriera dell’ex Salernitana però, salvo sorprese, non proseguirà in Italia o in Inghilterra bensì in Spagna. Il Real Madrid, infatti, ha avuto modo di osservarlo dal vivo in diverse occasioni nelle ultime settimane promuovendolo a pieni voti. II Blancos, al termine dell’attuale annata, rifonderanno la propria linea mediana. Luka Modrid (in scadenza il 30 giugno) e Dani Ceballos (zero reti in 31 apparizioni) saluteranno la compagnia ed la dirigenza conta di sostituirli prendendo mediani abili sia in fase di recupero del pallone che nella finalizzazione.

Diversi i profili vagliati, tra cui proprio quello di Ederson ritenuto un rinforzo quanto mai valido. I contatti tra le parti non sono ancora scattati tuttavia le ‘Merengues’, stando alle indiscrezioni circolate in queste ore, appaiono intenzionati a mettere sul piatto 50 milioni per condurre in porto l’operazione e bruciare la concorrenza delle altre contendenti.

Cifra, questa, probabilmente non sufficiente per strappare il “sì” della Dea, che preferirebbe incamerarne 60. La pista diventerà rovente. Il matrimonio, celebrato nel luglio 2022, sta per volgere al termine. Gli orobici si preparano a salutarlo e ad iscrivere a bilancio una maxi-plusvalenza. Per la Juventus, l’ennesima tegola di una stagione molto complicata.