Nuovo affare tra Milan e Real Madrid: il colpo è servito

Sempre caldo l’asse di mercato tra il Milan e il Real Madrid: nuova operazione di mercato tra i rossoneri e i blancos

Nell’uovo di Pasqua il Milan troverà il match casalingo contro l’Atalanta. Una gara che i rossoneri devono assolutamente vincere per tenere accesa la fiammella della speranza della qualificazione alla prossima edizione della Champions (attualmente sono 8 i punti che separano i rossoneri dal quarto posto occupato dalla Juventus). Ragion per cui in casa del Diavolo l’attenzione è rivolta alle condizioni di Santiago Gimenez che alla ripresa degli allenamenti, a Milanello, ha lavorato ancora a parte.

Tuttavia, sebbene l’attaccante non abbia ancora recuperato dalla botta al fianco subita nel match contro la Fiorentina, dall’ambiente rossonero filtra cauto ottimismo in merito a una sua possibile convocazione per la sfida casalinga di Pasqua contro l’Atalanta. Mike Maignan, invece, potrebbe saltare la gara con i nerazzurri in seguito al trauma cranico subito a Udine. Si spera di riaverlo a disposizione per il del derby di ritorno di Coppa Italia, in calendario il 23 aprile.

Ma nell’uovo di Pasqua del Milan non c’è solo il match da ‘dentro o fuori’ contro gli orobici ma anche una nuova operazione di mercato con il Real Madrid, con il relativo colpo che sarebbe in canna.

Milan, Tijjani Reijnders tra i profili sondati dal Real Madrid

Dopo l’addio di Toni Kroos, che ha appeso le scarpette al chiodo, il centrocampo del Real Madrid potrebbe perdere anche il suo faro, quel Luka Modric che è ormai agli sgoccioli della sua luminosissima carriera. Ebbene, tra i profili sondati dai blancos per rinforzare la la linea mediana figura anche Tijjani Reijnders.

Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 20230 con il club rossonero, le eccezionali prestazioni del classe ’98 olandese, che fin qui ha all’attivo 14 gol e 4 assist in 46 presenze stagionali che ne fanno il centrocampista più prolifico della Serie A, hanno catturato l’attenzione di Florentino Pérez.

Tuttavia, l’interesse di altre big europee come il Manchester City complicano l’affare tanto che il Real Madrid ha messo nel mirino anche Alexis Mac Allister. D’altra parte, per le sue doti di leadership e la capacità di imbastire il gioco il centrocampista del Liverpool ingolosisce non poco le Merengues. Tuttavia, la sua elevata clausola rescissoria, che supera i 70 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo alto anche per il Real Madrid, con la Casa Blanca che potrebbe considerare troppo oneroso l’investimento per il 25enne argentino.

Ecco perché occhio al talentino del Manchester United, Kobbie Mainoo. Nonostante il rinnovo di contratto con i Red Devils lo allontani dal ‘Santiago Bernabeu’, il classe 2005 inglese resta l’alternativa da prendere in considerazione nel caso in cui le altre trattative non andassero in porto.