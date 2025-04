Scontro in diretta: Palladino sotto accusa, cosa rischia

Finale di partita scintillante allo stadio Franchi. Protagonisti di uno scontro i due allenatori, Palladino e Riera. Ecco cosa è successo.

Il calcio regala anche momenti come questo dove l’andrenalina e la tensione prevale su tutto, anche sul buon senso e talvolta sull’educazione. La regola non scritta, nel mondo del calcio, dice che le cose che accadono in campo sono destinate a restare sul terreno di gioco.

Eppure, questa volta, la querelle fra i due allenatori, di Fiorentina e Celje, Palladino e Riera, è andata ben altre i 90 minuti. Ecco cosa è accaduto durante la conferenza stampa.

Dopo il passaggio del turno della Fiorentina contro il Celje, al triplice fischio in campo, Albert Riera e Palladino si sono trovati faccia a faccia. Il clima non era dei migliori con i due allenatori che si sono beccati.

La questione è andata oltre anche durante la conferenza stampa con Riera che ha parlato pubblicamente di questa situazione.

Riera attacca, Palladino risponde: Fiorentina Celje non è ancora finita

E’ un post partita infuocato quello fra Fiorentina e Celje. Infatti, in conferenza stampa i due allenatori sono stati protagonisti di uno scontro a distanza.

Alber Riera, ad una domanda riguardo il clima di tensione che c’era con il suo collega Palladino, ha così risposto:

“Dopo la partita volevo stringergli la mano ma lui ha detto che parlo troppo. Cosa avrei dovuto dirgli? Che è bello e forte? Non è stata una bella cosa. Le parole non mi sono piaciute, con una mentalità del genere non si può vincere. Palladino è giovane e ha tanto da imparare. Il calcio ti dà sempre una rivincita, spera che un giorno toccherà a me avere una squadra da 300 milioni e affrontarlo con una sua da 13”.

Non è mancata, infine, la replica da parte di Palladino che ha risposto al collega Riera.

“Non mi interessa di ciò che ha detto, non voglio neanche sentirlo. Dico solo che bisogna avere rispetto, soprattutto fra colleghi. Lui all’andata non l’ha avuto ed è per questo che ho detto che avrebbe dovuto averlo. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, io”.

Cosa rischiano Palladino e Riera dopo il battibecco post partita?

Ovviamente nulla. La Uefa, infatti, a meno che non sia successo qualcosa di davvero grande, che non è stato visto dall’arbitro, non punirà nessuno dei due allenatori che pur pizzicandosi nelle conferenze stampa, hanno sempre mantenuto un clima civile. Purtroppo queste situazione dovrebbero finire durante i 90 minuti ma la tensione e la delusione per il mancato passaggio del turno hanno fatto sbroccare Riera che ha attaccato Palladino che, dal suo punto di vista, ha preferito non replicare.