Dalla Juve all’Inter per 55 milioni, operazione sensazionale

Clamorosa operazione di mercato: dalla Juventus all’Inter per 85 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli del sensazionale affare

L’Inter è tra le migliori quattro d’Europa. Con il 2-2 al ritorno ‘San Siro’, dopo la vittoria del primo round per 2-1 all’Allianz Arena, l’Inter ha eliminato il Bayern Monaco staccando così il pass per la semifinale di Champions League dove affronterà il Barcellona in una riedizione della semifinale del 2010, l’anno del triplete.

Si prospetta, dunque, un finale di stagione, a dir poco, elettrizzante per i tifosi nerazzurri visto che la ‘Beneamata’ è in corsa su tre fronti: in campionato guarda tutti dall’alto, con tre punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, il Napoli, ed è in semifinale anche in Coppa Italia, con il ritorno del doppio confronto con i cugini rossoneri che è in programma mercoledì 23 aprile.

Ma a far sognare i tifosi non è solo il rettangolo verde con la prospettiva di un clamoroso bis del triplete ma anche il calciomercato con una sensazionale operazione di mercato: dalla Juve all’Inter per 55 milioni di euro.

Addio Thuram in caso di offerta da 85 milioni, duello Juve-Inter per Lookman

Nel 2-2 che ha eliminato il Bayern Monaco ci sono l’incornata dell’ex Benjamin Pavard e la zampata del ‘Toro’ Lautaro Martinez, sempre più il migliore marcatore in Champions League nella storia del club nerazzurro. Non ha lasciato la sua firma, dunque, Marcus Thuram ma se l’Inter è ancora in corsa su tre fronti, una buona parte del merito è del francese figlio d’arte.

Fin qui l’ex Borussia Mönchengladbach ha messo a referto 17 gol, di cui 3 nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’, e 9 assist, in 44 apparizioni complessive: numeri che lo rendono molto appetibile. Ebbene, il francese è legato all’Inter da un contratto sì ancora lungo (la scadenza è fissata al 2028) e ben remunerato, 6 milioni netti a stagione, ma nel quale è inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro: chi li versa tutti sull’unghia se lo prende senza colpo ferire.

Uno scenario che potrebbe fare da apripista per l’ennesimo duello di mercato tra l’Inter e la Juventus. Infatti, in caso di addio del primogenito di Lilian Thuram, il Presidente e Amministratore Delegato della ‘Beneamata’, Beppe Marotta, darebbe l’assalto ad Ademola Lookman che ha una valutazione di 55 milioni di euro. Ma l’atalantino, al momento 18 gol, di cui 5 in Champions League, e 7 assist in 35 presenze totali, piace tantissimo anche alla Juventus.

Dunque, come detto, la ‘Vecchia Signora’ e la ‘Beneamata’ potrebbero incrociare i guantoni per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante nigeriano. Ma al momento siamo solo a livello di ipotesi dal momento che la conditio sine qua non è che qualcuno bussi alla Pinetina portando in dote 85 milioni di euro, il che di questi tempi non è affatto scontato.