Dimarco-Theo Hernandez, esplode la bomba: l’affare sta decollando

Federico Dimarco e Theo Hernandez al centro di un intrigo di calciomercato a sorpresa, così cambia tutto per Inter e Milan

In questa stagione, inutile nascondere che ci sia stata una certa differenza di rendimento, piuttosto accentuata, tra Inter e Milan, che vivono momenti e scenari molto diversi. I nerazzurri sono in corsa su tutti i fronti e possono puntare anche al Triplete, mentre i rossoneri devono cercare di concludere al meglio una annata che li ha visti molto in difficoltà. Anche se come sappiamo, invece, i confronti diretti sono stati molto più tirati e a favore del Diavolo.

Il Milan può vantare due vittorie e due pareggi nei precedenti stagionali, che un po’ hanno rinfrancato l’ambiente. E naturalmente la speranza è di mettersi ancora una volta di traverso ai cugini nell’ultimo appuntamento, il derby numero cinque dell’annata 2024/2025, che la settimana prossima metterà in palio un posto in finale di Coppa Italia.

Si ripartirà dall’1-1 maturato all’inizio di aprile per effetto dei gol di Abraham e Calhanoglu, tutto aperto sulla strada dell’atto conclusivo della coppa nazionale. Un traguardo che l’Inter insegue per proseguire nelle proprie ambizioni di Triplete, il Milan per fare uno sgarbo ai rivali e provare a vincere un secondo trofeo stagionale che varrebbe anche la qualificazione in Europa, al momento ancora in bilico. Di sicuro, non mancheranno duelli e confronti di alto livello a distanza, come quello tra Dimarco e Theo Hernandez, le frecce sulla fascia sinistra di Inzaghi e Conceicao.

Se l’interista sta vivendo una annata formidabile, ha avuto molte più difficoltà il francese, il cui talento però non si può mettere in discussione. E non sorprende dunque che entrambi siano al centro di un pazzesco intrigo di mercato.

Dimarco o Theo Hernandez per il Manchester City di Guardiola: Pep avanti tutta

I due infatti sono nel mirino di Pep Guardiola e del Manchester City, come rinforzo di alto livello per la fascia mancina, lì dove i campioni uscenti d’Inghilterra vogliono investire molto.

L’obiettivo primario in quella zona di campo, in realtà, sembrerebbe Andrea Cambiaso della Juventus. Ma qualora le pretese dei bianconeri rimanessero troppo elevate, il City potrebbe virare su uno dei due esterni delle compagini milanesi. Occhio dunque a questo particolare gioco a tre, che potrebbe avere non poche ripercussioni sugli scenari della prossima stagione in Serie A.