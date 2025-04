Klopp torna in panchina: l’annuncio dell’agente sulla destinazione

Si parla tanto del cambio in panchina per diverse società perché adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano anche quello che può essere il ritorno di Jurgen Klopp.

L’allenatore tedesco che ha fatto scrivere la storia del Borussia Dortmund prima e del Liverpool poi adesso è fermo da quasi un anno dopo aver deciso di stoppare il suo cammino da tecnico e firmare poi un contatto con la potentissima multinazionale della Red Bull dove ora gestisce tutto il lato sportivo. In questo momento Klopp però è ambito da tutte le più grandi società che vogliono provare a convincerlo per firmare come prossimo allenatore.

Clamoroso colpo di scena che potrebbe arrivare da un momento all’altro perché ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può essere il futuro di Jurgen Klopp che può ora firmare con una nuova squadra visto che ci sono delle novità in merito a quello che può accadere nelle prossime settimane considerando che si va sempre di più verso quello che può essere un accordo immediato dell’allenatore con un’altra società.

Calciomercato: provano a prendere Klopp come allenatore

Non sarà facile convincere l’allenatore tedesco a lasciare il suo nuovo incarico, ma qualcuno inizia a pensare che a Klopp manchi il campo e il lavoro quotidiano considerando che oggi vive dietro una scrivania per provare a fare del suo meglio nell’ambito sportivo della gestione per Red Bull.

Adesso arrivano delle novità che riguardano quello che può essere davvero il futuro di Jurgen Klopp che nelle ultime ore è stato ripetutamente accostato al Real Madrid e alla panchina del Brasile come prossimo commissario tecnico. Adesso però la situazione può cambiare da un momento all’altro ma è chiaro che Red Bull non lascerà andare facilmente il suo allenatore.

Dopo queste continue voci riguardo una firma di Klopp come allenatore del Real Madrid o del Brasile che sono arrivate le dichiarazioni dell’agente dell’allenatore stesso, infatti ha parlato il signor Marc Kosicke ai microfoni di Sky Sports DE smentendo quelle che sono state le ultime voci circolate:

“Jurgen è molto felice del suo nuovo ruolo come Head of Global Soccer presso Red Bull”, ha commentato il suo agente.