L’Inter fa cassa, il Bologna lo prende per 12 milioni

L’Inter si prepara alla sessione estiva del mercato. In cantiere una cessione: il Bologna pronto ad offrire 12 milioni.

Ha già le idee chiare l’Inter, in merito alle operazioni da concretizzare nel mercato estivo. La strategia elaborata, come spiegato dal presidente Giuseppe Marotta prima del match vinto ai danni del Bayern Monaco, consisterà nel prendere sia giovani talenti in rampa di lancio che elementi affermati dotati di grande esperienza. Il piano di restyling dell’attuale rosa, al tempo stesso, comprenderà anche varie partenze volte ad ottenere fondi freschi da reinvestire.

Già certo, ad esempio, l’addio di Joaquin Correa. Il 30enne argentino è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno ed il rinnovo non rientra nei piani della dirigenza, intenzionata a farlo partire a parametro zero e a tagliare così il suo stipendio da 3.5 milioni. Segnato anche il destino di Davide Frattesi, poco felice a causa del poco spazio ricevuto dal primo minuto. L’ex Sassuolo, in particolare, ha totalizzato fin qui 41 apparizioni fra tutte le competizioni di cui, però, solo 14 da titolare.

Le strade quindi, salvo sorprese, si separeranno. Possibile un ritorno alla Roma, che già a gennaio si era fatta avanti. Vivo, inoltre, l’interesse manifestato dal Napoli. La lista dei partenti comprende pure un giocatore di proprietà dei Campioni d’Italia ma che, in questa stagione, si sta mettendo in mostra in un’altra squadra: parliamo di Sebastiano Esposito, sbarcato ad Empoli a luglio attraverso la formula del prestito e andato a segno 8 volte in Serie A.

Mercato Inter, nuova cessione all’orizzonte: lo vuole il Bologna

I toscani, al termine dell’attuale annata, provvederanno a riscattarlo versando nelle casse della Beneamata 5 milioni per poi venderlo al miglior offerente. I felsinei, in vista di una probabile qualificazione ad una coppa europea, hanno cominciato a seguirlo valutando in termini concreti l’idea di mettere sul piatto 12 milioni. I contatti tra le due società non sono ancora scattati ma la pista è destinata a diventare rovente a stretto giro di posta.

L’Inter, che in seguito avrà diritto al 20% della rivendita, nel frattempo ha messo nel mirino una serie di possibili innesti graditi a Simone Inzaghi. Una delle strade battute conduce a Nico Paz, divenuto il principale faro della manovra del Como. Nel taccuino di Marotta, inoltre, risulta cerchiato in rosso il nome di Jonathan David che ha rispedito al mittente le varie proposte di prolungamento ricevute dal Lille. Il 24enne canadese, di conseguenza, a luglio sarà padrone del proprio cartellino e del proprio futuro. L’Inter ci pensa. Pochi ritocchi in vista, ma tutti di grande qualità.