Milik ai saluti: la Juve ha già scelto il sostituto

Svelata l’ultima idea di mercato della Juventus che guarda all’Argentina per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino, infatti, c’è un giovane attaccante che ha tutte le qualità per fare bene in Serie A.

Siamo ancora lontani dal mercato estivo ma è questo il momento nel quale le società iniziano a programmare la prossima stagione. Per la Juventus ci sono ancora dei dubbi e delle incertezze riguardo il budget che avrà a disposizione Giuntoli, che viaggia verso la riconferma nonostante le difficoltà riscontrate in questa stagione.

Molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Ecco perché ci sono diversi nomi in ballo tra cui anche quello del giovane attaccante argentino che è reduce da un infortunio e può arrivare ad un prezzo di saldo.

A lanciare la notizia di mercato, sul prossimo colpo di mercato della Juventus, è l’edizione odierna di Tuttosport che ha dedicato spazio al nome nuovo per il reparto offensivo dei bianconeri.

E’ scontato, infatti, l’addio di Milik che è stato praticamente assente in questa stagione. L’assenza del polacco s’è fatta sentire eccome, soprattutto nella prima parte di campionato. I continui infortuni hanno frenato il rientro in campo del calciatore che si sta preparando in vista del prossimo campionato.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026 è probabile che Milik lasci in anticipo la Juve per far spazio ad un nuovo attaccante. Tra i profili seguiti dalla Juve c’è anche quello di un giovane argentino, con il passaporto italiano.

Calciomercato Juventus: chi prendono in attacco?

Le indicazioni arrivate dagli scout sono state positive. La Juve, adesso, è pronto ad affondare il colpo e a sfruttare l’occasione visto che il giocatore è reduce da un brutto infortunio e può arrivare ad un prezzo di saldo.

Il 22enne ha tutte le qualità per fare bene in Seria A e di crescere con la maglia della Juventus. E’ un nome a sorpresa indicato da Giuntoli che sta sondando il terreno per strappare il calciatore al Rosario Central.

Forte fisicamente, Agustin Modica è un candidato per diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Agustin Modica Juventus: i bianconeri sono sull’argentino

Dopo una grande stagione con il Rosario Central, l’attaccante nato a Pietra Ligure, di 22 anni e con il doppio passaporto argentino e italiano, si è fatto male ed è stato ai box per parecchio tempo.

La Juve sta seguendo la sua evoluzione e aspetta il rientro in campo di Modica. I bianconeri, prima di affondare il colpo nel prossimo calciomercato estivo 2025, vogliono capire in che modo procede il suo recupero. Le alternative sono sempre le stesse: da Kristovic a Lucca con una solo certezza ovvero l’arrivo di un altro bomber per sostituire MIlik.