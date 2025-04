Scambio Milan-Juventus, è l’affare dell’estate: operazione da capogiro

Milan e Juventus pronte a trattare durante il calciomercato estivo: lo scambio sul tavolo è folle, i tifosi non riescono a crederci

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e Juventus e Milan sono già pronte a candidarsi tra le assolute protagoniste. Bianconeri e rossoneri hanno deluso le aspettative quest’anno, è chiaro: bisognerà voltare pagine e tornare ai vertici del calcio italiano nel minor breve tempo possibile.

Il club lombardo sta avanzando spedito verso la scelta del nuovo direttore sportivo che, naufragata l’ipotesi Paratici, sarà con ogni probabilità Igli Tare. Da lì poi partirà il programma per rinforzare la rosa rossonera e ancor prima la scelta del nuovo tecnico che guiderà il Milan nella stagione del rilancio, una stagione che difficilmente vedrà i rossoneri giocare la Champions League. Il quarto posto, oggi occupato proprio dalla Juve, è quasi aritmeticamente fuori dalla portata della squadra di Sergio Conceicao: il portoghese, dunque, ha già le valigie in mano.

In quel di Torino, invece, c’è soddisfazione per il rendimento dei bianconeri dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina. L’esonero di Thiago Motta, numeri alla mano, sta portando i dovuti risultati: per la Juventus sarà fondamentale rientrare tra le prime quattro per ricostruire e tornare competitivi subito. Specialmente in ottica Scudetto.

Il mercato, in tal senso, sarà un’arma che sia il Milan che la Juve proveranno a sfruttare nel migliore dei modi. E così, tra poche settimane, le due dirigenze potrebbero tornare a parlare di mercato. Si fa strada una suggestione a dir poco clamorosa che farebbe felici sia i tifosi rossoneri che quelli della Vecchia Signora: lo scambio all’orizzonte è pazzesco.

È il sogno del Milan: offerta choc alla Juve

Nella sessione invernale di calciomercato il Milan ha investito tanto, soprattutto in attacco. Joao Felix, giunto in prestito, è già pronto a ritornare al Chelsea. Dubbi, tanti, ad oggi persistono anche su Santiago Gimenez.

Il 23enne messicano è arrivato per 32 milioni di euro dal Feyenoord ma non segna ormai da due mesi e in quel di Via Aldo Rossi si potrebbe pensare anche ad una clamorosa cessione per puntare su un nuovo centravanti. Chi? L’ultima incredibile idea potrebbe chiamarsi Dusan Vlahovic. Proprio così. L’attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 con la Juventus e non rinnoverà il suo contratto da 12 milioni annui: Giuntoli sarà ‘costretto’ a cederlo per non perderlo a zero tra poco più di un anno.

Il Milan sembrerebbe potersi interessare all’attaccante classe 2000, valutato oggi intorno ai 40 milioni circa. Ecco che i rossoneri potrebbero mettere sul piatto il riscatto di Pierre Kalulu – valutato poco meno di 20 milioni e che la Juventus avrebbe già deciso di trattenere a Torino – più un conguaglio di circa 15 milioni di euro. Un affare, al momento, improbabile ma che nei prossimi mesi alle giuste condizioni potrebbe pure decollare. Molto dipenderà dal rendimento di Gimenez. Staremo a vedere.