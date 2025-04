Tifosi della Lazio increduli: maxi affare col Real Madrid

Il Real Madrid fa spesa in Italia ed è pronto a portare via il giocatore alla Lazio: i tifosi biancocelesti restano senza parole

L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal ha fatto malissimo al Real Madrid che ha visto sfumare la possibilità di mettere a segno il triplete ed ora Carlo Ancelotti è fortemente in bilico.

I Blancos stanno già iniziando a programmare il futuro e, al di là di quello che sarà l’esito in campo nazionale, sono decisi a cambiare guida tecnica. Oltre alla guida tecnica, ci si aspetta un cambiamento drastico anche sul mercato, considerato che la squadra, nonostante i tanti nomi importanti che la compongono, non è riuscita ad incantare come negli anni passati. L’obiettivo del Real Madrid è di rinforzarsi ulteriormente e per farlo ha messo gli occhi sulla Serie A.

Già in passato il club spagnolo ha fatto spesa in Italia con ottimi risultati e nella prossima sessione estiva è intenzionato a riprovarci. Il reparto maggiormente da rinforzare è quello difensivo che quest’anno ha incontrato parecchi problemi ed infortuni che hanno minato la stabilità della squadra.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, la priorità del Real Madrid è quella di rinforzare la zona centrale della propria retroguardia e nel suo mirino sarebbe finito Mario GIla della Lazio.

Lazio, sirene spagnole per Gila: lo vuole il Real Madrid

Per rinforzare la propria difesa il Real Madrid sarebbe interessato all’acquisto di Mario GIla dalla Lazio. Il centrale difensivo spagnolo classe 2000 viene da una stagione di altissimo profilo in maglia biancoceleste e non sorprende abbia riattivato l’interesse delle Merengues che lo hanno sempre tenuto d’occhio fin da quando lo cedettero al club capitolino nel 2022.

A facilitare l’operazione potrebbe essere l’aspetto economico visto che il Real ha il diritto al 50% della futura vendita di Gila e questo lo mette in una posizione di vantaggio per poterlo riacquistare. Proprio per questo motivo, secondo Fichajes.net, l’ipotesi Gila sta prendendo sempre più quota rispetto a quella di Hujsen, per il quale il Real dovrebbe sborsare almeno 60 milioni di euro per strapparlo al Bournemouth.

La notizia del nuovo interesse per Gila da parte dei Blancos non può far felici la Lazio ed i propri tifosi che si augurano venga fatto di tutto per trattenerlo a Roma. Per il club biancoceleste, tuttavia, sarebbe difficile dire di no qualora arrivasse un’offerta davvero importante da Madrid ed anche per Gila sarebbe complicato dire no ad uno dei migliori club al mondo.