Accordo a un passo, saluta la Juve e va in Premier per 60 milioni

La Juventus spiazzata dagli ultimi aggiornamenti di mercato. L’addio è certo: andrà in Premier League per 60 milioni.

Se nella scorsa estate aveva deciso di avviare una pesante rivoluzione caratterizzata da un gran numero di partenze ed acquisti, nella prossima sessione del mercato la Juventus seguirà invece una strada differente. L’ossatura della rosa, al netto delle tante criticità fin qui registrate, viene ritenuta di buon livello: da qui l’idea del club di cambiare strategia e mettere a segno poche, ma mirate, operazioni. Il restyling in cantiere riguarderà non soltanto l’attacco (che perderà Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani) ma anche il centrocampo.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, ha intenzione di potenziare la linea mediana bianconera prendendo un elemento di qualità, abile sia in fase di recupero del pallone che nell’impostazione della manovra. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Ederson. Il contratto che lega il 25enne all’Atalanta scade nel 2027 tuttavia il divorzio tra le parti andrà in scena già al termine dell’attuale annata. Il brasiliano ex Salernitana, infatti, ritiene conclusa l’esperienza a Bergamo e freme dalla voglia di mettersi alla prova in contesti differenti.

Torino rappresenta una meta gradita al classe 1999 il quale però, come da lui stesso chiarito in occasione dell’incontro andato in scena a gennaio, si prenderà tutto il tempo necessario per decidere il da farsi e capire dove proseguire la carriera. L’interesse della Vecchia Signora è quanto mai concreto tuttavia la concorrenza risulta temibile. Sulle tracce del giocatore, ad esempio, c’è il Real Madrid pronto a regalare al successore di Carlo Ancelotti (destinato all’addio) un mediano di comprovato valore internazionale.

Mercato Juventus, l’addio è certo: va in Premier per 60 milioni

Ederson, inoltre, è divenuto l’oggetto del desiderio del Manchester United e del City. I ‘Red Devils’ non sono soddisfatti del rendimento offerto da Casemiro e Manuel Ugarte (un gol a testa in campionato) mentre i ‘Citizens’ puntano a rifondare il reparto dopo la complicata stagione vissuta. Entrambe le inglesi si sono iscritte alla corsa, effettuando alcuni sondaggi volti a verificare la fattibilità del colpo e sondare la disponibilità del verdeoro a lasciare l’Italia.

Gli orobici, dal canto loro, non hanno chiuso all’idea di farlo partire tuttavia, attraverso la cessione, puntano ad incamerare almeno 60 milioni. Una cifra, questa, alla portata delle formazioni guidate da Ruben Amorim e da Pep Guardiola ma irraggiungibile per la Juve che, salvo sorprese, sarà costretta a spostare altrove i riflettori. Il blitz si avvicina. Nel futuro di Ederson c’è l’Inghilterra.