Allegri nuovo allenatore, panchina eccellente per l’ex Juve!

Massimiliano Allegri torna in panchina: l’ex allenatore della Juventus come nuovo tecnico di un top club europeo. Ecco tutti i dettagli

La vita da disoccupato (di lusso) di Max Allegri ha i giorni contati. Il tecnico livornese, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della Juventus a due giornate dal termine della scorsa stagione, è tra gli allenatori attualmente liberi su piazza.

In queste ultime settimane Allegri è stato accostato a diverse big della Serie A: dal Milan alla Roma e addirittura al Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Ma l’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’ ha estimatori anche fuori dai confini italiani.

Infatti, un top club europeo potrebbe cambiare panchina la prossima estate e potrebbe bussare alla porta di Max Allegri che difficilmente non la aprirebbe visto che il club in questione è il più blasonato al mondo.

Real Madrid, idea Max Allegri in caso di addio di Ancelotti

Giorni difficili quelli che sta vivendo Carlo Ancelotti tra il processo che lo vede sul banco degli imputati per frode fiscale ai danni dello Stato spagnolo per un milione di euro tra il 2014 e il 2015, con il tecnico di Reggiolo che si professa innocente, e il suo Real Madrid che si lecca le ferite dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League per mano dell’Arsenal.

Anche in campionato la situazione non è ottimale, con le merengues che devono rincorrere gli eterni rivali blaugrana, in testa alla Liga, e con sullo sfondo la finale di Copa del Rey, in calendario il 26 aprile, proprio contro i catalani senza dimenticare il Mondiale per club.

Insomma, un intenso finale di stagione attende Ancelotti la cui panchina è tutt’altro che salda. Tuttavia, le valutazioni del caso verranno fatte a bocce ferme, con la Casa Blanca che, a dispetto di un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe propendere per la fine del rapporto con l’ex tecnico, tra le altre, del Milan e della Juventus.

Ebbene, in caso di addio di Ancelotti i blancos potrebbero decidere di tornare su un vecchio pallino come Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese già in passato è stato accostato al club madrileno, con Allegri che in questo potrebbe accettare di raccogliere l’eredità di un mito del calcio italiano e mondiale.

D’altra parte, anche lo stesso tecnico di Reggiolo, nel post gara contro l’Arsenal, ha confermato che il suo futuro, nonostante sia contrattualmente legato al Real Madrid fino al 2026, è alquanto nebuloso: ”Il mio futuro? Vedremo. Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo”.