Calciomercato: Nico Paz e Diao, doppio colpo da sogno

Contatti in corso con il Como per il doppio acquisto. Prenotati, dunque, i due gioielli Nico Paz e Diao che sono già pronti per una big del calcio italiano.

Ancora un’altra grande prestazione da parte del Como, che ha superato in scioltezza il Lecce ed ha conquistato, virtualmente, la permanenza in Serie A per la prossima stagione.

E adesso si accende il mercato per la squadra italiana che ha messo in vetrina, in questa stagione, due giovani talenti che sono pronti per una big.

Ecco le ultimissime di calciomercato relative al doppio colpo Nico Paz Diao.

Quale sarà il futuro di Nico Paz e Diao?

Si alimentano le voci sui due giovani talenti che si sono messi in mostra in questa stagione. In Italia, infatti, diverse società hanno già mosso i primi contatti per prendere i due fenomeni del Como, che anche contro il Lecce, in questo turno di campionato pasquale, hanno messo in evidenza il proprio potenziale.

Doppio colpo in Serie A, prendono Nico Paz e Diao

C’è un club che ha già iscritto nella propria lista della spesa, entrambi i giocatori del Como che saranno al centro delle prossime trattative di mercato la prossima estate.

Per la squadra biancoazzurra sarà davvero dura tenere sia Nico Paz che Diao, che ad oggi hanno raggiunto già una super valutazione che permetterebbe al como di potenziare la propria squadra con l’innesto di altri talenti.

Ecco quale società italiana è pronta al doppio colpo.

Inter: non solo Nico Paz, anche Diao nel mirino

Marotta e Ausilio tengono d’occhio i due talenti di proprietà del Monza che si sono messi in mostra in questa stagione, trascinando la squadra di Fabregas verso la salvezza.

Colpo di mercato invernale, ha dato un contributo importante alla causa Diao che è stata una delle sorprese più belle di questa seconda parte di campionato. L’esterno, che contro il Lecce ha messo a segno un’altra doppietta, è sempre più al centro delle voci di calciomercato insieme al suo compagno di squadra Nico Paz.

L’Inter osserva la situazione e per la prossima stagione ha in mente il doppio colpo Nico Paz e Diao, per dare freschezza alla squadra e aggiungere ulteriore talento alla squadra nerazzurra.

Una possibile contropartita, gradita al Como, può essere Asllani, che può partire la prossima stagione. A riportare l’indiscrezione è la redazione di Spazio Inter.