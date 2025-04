Dal Real il primo colpo dell’Inter: è stato fatto fuori

Quella che si profila come una deludente stagione per il blasonato club spagnolo ha prodotto delle conseguenze immediate: va all’Inter

Un ‘fracaso‘, come dicono dalle parti di Madrid. Senza dover necessariamente tradurre alla lettera un termine che ben si comprende anche nella lingua italian, non c’è sostantivo migliore per descrivere l’avventura in Champions del club merengue, battuto sia all’andata che al ritorno dei quarti di finale dal ben più organizzato, e coerente tatticamente, Arsenal di Mikel Arteta.

Come se non bastasse l’inaccettabile (per gli esigenti tifosi del Real, nonché per lo spendaccione presidentissimo Florentino Perez) addio alla Champions ben prima dell’ultimo atto, nelle stanze dirigenziali della ‘Casa Blanca‘ si fanno i conti anche con una Liga che vede i ragazzi di Ancelotti a quattro punti di distanza dagli eterni rivali del Barcellona. Che, per inciso, nei due scontri stagionali finora andati in scena (uno in campionato, l’altro nella finale di Supercoppa spagnola a Riyadh) hanno seppellito di gol ed umiliato la formazione merengue.

Tra i tifosi serpeggia un malcontento quasi sconosciuto da quelle parti. L’arrivo della superstar Kylian Mbappé non ha prodotto, al netto della buona stagione dal punto di vista realizzativo dell’ex PSG, un miglioramento dei risultati. Men che meno delle prestazioni di una squadra che sembra involuta da tanti punti di vista.

Gli aficionados merengue avrebbero già individuato i maggiori responsabili di un disastro che potrebbe comportare al Real Madrid il chiudere la stagione senza nemmeno un titolo, se escludiamo la Supercoppa europea e il Mondiale per club – nella sua versione ‘ridotta’ rispetto alla grande kermesse che prenderà il via a metà giugno – vinti prima della fine dell’anno solare 2024.

Fatto fuori dai tifosi: Alaba al passo d’addio

La clamorosa disfatta europea, secondo i sostenitori più delusi, avrebbe i suoi precisi colpevoli. Per la verità ai nomi di Lucas Vasquez e David Alaba si sarebbe aggiunto anche quello del più che deludente Ferland Mendy, che però ha avuto la ‘fortuna’ – essendosi infortunato negli ottavi contro l’Atletico Madrid – di non partecipare alla doppia umiliazione in salsa londinese.

Soprattutto il centrale austriaco, già tormentato dagli infortuni e quindi presente a singhiozzo anche nelle pur recenti pagine gloriose del club, è stato preso di mira dalla piazza.

Come riporta il portale ‘Fichajes.net’, l’addio dell’ex Bayern Monaco, titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026, sembra davvero scontato. Sul suo profilo starebbe piombando con un qual certo interesse l’Inter, affascinata dalla possibilità di inserire in rosa un calciatore di grande esperienza. Che, all’occorrenza, potrebbe agire anche da vice Dimarco sulla corsia di sinistra.

L’idea è stata lanciata. Sta ora a Beppe Marotta tentare di convincere la proprietà Oaktree a fare un investimento su un profilo che, giova ricordarlo, compirà 33 anni il prossimo 24 giugno.