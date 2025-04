“Licenziato Marotta”: disastro clamoroso

Dichiarazioni improvvise e che spiazzano su Beppe Marotta, il ‘licenziamento’ del presidente dell’Inter lascia tutti senza parole

In corsa su tre fronti, come l’Inter del Triplete del 2010, con la possibilità di ricalcare quello straordinario percorso e raggiungere nuovamente un traguardo favoloso per il calcio italiano e per se stessa. La compagine nerazzurra sta vivendo una grandissima stagione e partita dopo partita crede sempre più nel sogno, con evidenti meriti per tutte le componenti, da quelle dirigenziali allo staff tecnico e alla squadra in campo.

Non si può non sottolineare come dal momento dell’arrivo di Beppe Marotta in società, la crescita dei nerazzurri sia stata esponenziale. Ne è passato di tempo, dall’approdo in nerazzurro dell’ex dirigente della Juventus, nell’autunno del 2018, e gli equilibri di allora del calcio italiano si sono sostanzialmente ribaltati. All’epoca, erano i bianconeri a dettare legge incontrastati, ma adesso è tutto diverso. E forse, proprio il cambio di ‘casacca’ di Marotta ha rappresentato in questo senso un turning point fondamentale, al netto di tutto ciò che è successo poi.

L’Inter di Marotta vola, Ravezzani attacca: “Che errore della Juventus e di Agnelli”

E’ convinto di tutto questo in particolare Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che in questi giorni sul suo profilo ‘X’, commentando l’andamento dell’Inter riconosce a Marotta un ruolo chiave nell’aver proiettato nuovamente in alto la Beneamata. Mentre stigmatizza la decisione della Juventus di fare a meno di lui.

I risultati, da una parte e dall’altra, sono sotto gli occhi di tutti e il giornalista non usa mezzi termini: “Vedendo i risultati straordinari ottenuti dall’Inter negli ultimi anni, vogliamo parlare della gigantesca cazzata che fece Agnelli licenziando all’improvviso Marotta per passare a Paratici, Cherubini e poi Giuntoli?“, scrive nel suo post. In effetti, per quanto concerne i bianconeri, i rimpianti, da questo punto di vista, sono davvero numerosi. Vedendo quanta fatica stia facendo la Vecchia Signora per tornare ai livelli di un tempo, non si può che concludere che le scelte dirigenziali degli ultimi anni non siano state particolarmente felici, per usare un eufemismo. Non resta che rimboccarsi le maniche, per la Juventus, per tentare di risalire la china e riproporsi finalmente a livelli più elevati nel calcio nazionale e internazionale. Vedremo innanzitutto se i bianconeri riusciranno a qualificarsi nuovamente per la Champions e quanta strada riusciranno a fare al Mondiale per Club. Dove anche l’Inter potrà dire la sua…