Napoli, addio Conte: De Laurentiis annuncia una sorpresa

Arriva l’annuncio e la risposta del presidente Aurelio De Laurentiis che tutela il suo club della SSC Napoli dopo quelle che sono state le dichiarazioni del mister Antonio Conte.

Il numero uno del club azzurro ha voluto dire la sua in merito a quella che è stata l’ultima conferenza stampa dell’allenatore Antonio Conte. Perché proprio nelle ultime ore che si è creato un vero e proprio malumore e delusione tra i tifosi in quella che è una situazione delicata in casa Napoli dove ci si sta giocando punto a punto lo scudetto di Serie A. Proprio ora, nel rush finale della lotta, che sono arrivate delle dichiarazioni un po’ ambigue dell’allenatore che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio le parole del presidente che ci ha tenuto a parlare iniziando dando gli auguri ai suoi tifosi del Napoli per questo periodo di festa. Ma l’allenatore ha spezzato un po’ quella che era la magia che si stava venendo a creare perché sono arrivate delle dichiarazioni di Conte che hanno un po’ destabilizzato tutti visto ciò che ha raccontato il tecnico.

Napoli, De Laurentiis risponde a Conte e fa una promessa

Il giorno dopo la conferenza stampa di Antonio Conte sono arrivate le parole del presidente De Laurentiis che ha voluto dire la sua versione riguardo quello che è accaduto nelle ultime ore, dove in molti iniziano ora a pensare che successivamente ad alcune dichiarazioni dell’allenatore a fine stagione può esserci anche già l’addio.

A Radio Crc ha parlato proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha fatto una promessa ai tifosi parlando di quello che sarà un nuovo film sulla stagione attuale del Napoli e anche sul centro sportivo e lo stadio che presto avranno delle novità importanti.

Poi, riguardo le dichiarazioni su Conte, lo stesso De Laurentiis non si è voluto sbilanciare ma ha promesso di parlarne nel giusto momento, considerando che ora potrebbe andarsi a creare una situazione di disagio e di risposte che non possono per nulla fare del bene. Allo stesso tempo ha spiegato che nel calcio, a differenza del cinema, non c’è mai un copione già scritto, lasciando un dubbio sulla questione che ora tiene manca in casa Napoli e per i tifosi azzurri in cerca di novità.