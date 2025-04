Offerta irrinunciabile per Inzaghi: il sostituto a sorpresa per l’Inter

Di fronte all’offerta irrinunciabile, sarà quasi impossibile dir di no. E allora ecco che l’Inter dovrà guardarsi intorno sull’allenatore.

In caso di addio di Simone Inzaghi – in caso di triplete, oltretutto, sarà quasi impossibile scegliere di restare -, l’Inter potrebbe doversi scegliere la nuova guida tecnica, che vedrebbe una soluzione a sorpresa.

Dall’estero hanno fatto sapere che gli occhi dell’intero panorama calcistico globale, sono finiti proprio su Simone Inzaghi. Ad oggi, il tecnico di Piacenza, è da potersi considerare uno dei migliori al mondo, se non il miglior allenatore in circolo. Ed è per questo che, cercando di convincerlo a firmare, la proposta sarebbe “indecente” e quasi irrinunciabile, come hanno fatto sapere i media stranieri.

La destinazione e le cifre per Simone Inzaghi: proposta irrinunciabile

Da Fichajes.net hanno fatto conoscere le cifre da capogiro che Simone Inzaghi guadagnerebbe in caso di firma, con addio all’Inter.

Da sottolineare che Inzaghi piace al Real Madrid, oltre che al Manchester City – Ancelotti e Guardiola sembrano prossimi all’addio -, assieme ad altri top club di calibro mondiale, che vorrebbero scipparlo all’Inter. Ma c’è un club che avrebbe fatto un’offerta a dir poco clamorosa, per le cifre che guadagnerebbe nella prossima stagione, Simone Inzaghi.

Si tratta dell’Al-Hilal, pronto a mettere sul tavolo 20 milioni di euro per due anni, più un bonus alla firma, per convincere Inzaghi. A fine anno si separerà da Jorge Jesus il club dove gioca Milinkovic-Savic che potrebbe ritrovare proprio Inzaghi come suo allenatore. Stessa Inter che però è certa di voler continuare con Inzaghi e le questioni rinnovo saranno rimandate quando possibile. In caso di addio, però, è chiaro che Marotta non dovrà e non vorrà farsi trovare impreparato.

Chi può arrivare all’Inter al posto di Inzaghi: le prime ipotesi

Chiaro è che se dovesse salutare, Simone Inzaghi, allora anche l’Inter dovrà “competere” con le rivali italiane per la scelta del nuovo allenatore. Con un progetto così importante, l’Inter riuscirebbe a convincere chi arriverebbe in nerazzurro per dare continuità al lavoro straordinario fatto da Inzaghi. Tra questi allenatori, figura sicuramente il nome di Max Allegri, tecnico che con Marotta ha già vissuto la sua esperienza in passato proprio in bianconero.

E oltre al nome di Allegri, figura anche Maurizio Sarri, più lontano però tra le idee future possibili dei nerazzurri. Ad oggi sono soltanto ipotesi. In ogni caso, l’Inter è concentrata su Inzaghi e lo stesso Inzaghi lo è sui nerazzurri. Ma è bene sottolineare che l’offerta dell’Al-Hilal non può di certo passare inosservata.