30 milioni alla Juve, lo prende il Bayern Monaco: che colpo

La Juventus prepara una grossa cessione durante il calciomercato estivo: 30 milioni sul piatto, il suo futuro sarà al Bayern Monaco

In attesa di capire come finirà la stagione, in casa Juve è già tempo di programmazione. Il capitolo cessioni, in casa Juventus, sarà un fattore cruciale per la costruzione della prossima rosa bianconera. Una stagione con la Champions League in tasca e l’idea di tornare, subito, a competere per lo Scudetto.

È questo il piano che sta portando avanti Cristiano Giuntoli che spera che il percorso intrapreso da Igor Tudor possa continuare sulla strada giusta. Molto, però, dipenderà anche dagli addii, dai quali in estate accumulare un tesoretto da reinvestire sul mercato. Si è parlato a lungo di Andrea Cambiaso e, verosimilmente, se ne parlerà ancora. La dirigenza bianconera è consapevole che arriverà più di un’offerta per il forte terzino che, a questo punto, potrebbe approdare in Premier League: c’è soprattutto il Manchester City sulle sue tracce.

D’altro canto occhio soprattutto all’attacco, dove Arek Milik non rientra nei piani della società bianconera e dirà addio in seguito a mesi caratterizzati solo ed esclusivamente da guai fisici che non gli hanno permesso di essere praticamente mai in campo, prima con Motta e oggi con Tudor. C’è un’altra situazione che da qui a poche settimane potrebbe però subire un’inattesa accelerata: così la cessione sarà inevitabile.

Il big se ne va al Bayern Monaco: addio Juventus

La rivoluzione che partirà dalla difesa abbraccerà, come anticipato, pure l’attacco. E c’è un profilo in particolare che già da qualche mese è finito sul taccuino delle big europee: in primis il Bayern Monaco. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, ormai fuori dai piani della società torinese.

La punta serba, classe 2000, per diverso tempo è stata accostata alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Una possibilità che è però rapidamente sfumata, visto che è stato praticamente impossibile trovare l’intesa per l’ingaggio che – ad oggi – è di ben 12 milioni netti a stagione. Una cifra fuori portata per la Juve ma anche per tante altre società: non quella tedesca, pronta a mettere sul piatto anche un’offerta da 30 milioni di euro per il cartellino del 25enne di Belgrado. Una proposta che la Juve difficilmente rifiuterà.

La possibilità che Vlahovic possa restare un ultimo anno senza prolungare salutando la società bianconera a parametro zero non è minimamente presa in considerazione da Giuntoli. Anzi. C’è attesa per la separazione che porterà denaro fresco nelle casse del club torinese, con la dirigenza della Juve pronta a investirlo per le prossime entrate. Vlahovic al Bayern Monaco è quindi molto più di una possibilità: ad oggi l’attaccante ex Fiorentina ha collezionato 37 presenze con 14 gol e 5 assist vincenti.