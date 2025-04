Addio Gasperini: annuncio da Bergamo, individuato il sostituto

C’è un annuncio importante che riguarda il futuro di Gasperini all’Atalanta. Ecco tutti i dettagli anche riguardo il nome del possibile successore del tecnico, che ha manifestato a più rirprese la sua volontà di non proseguire l’esperienza in nerazzurro.

Manca ancora tanto alla fine della stagione, con le ultime partite di campionato che segneranno in un modo o nell’altro il destino della Dea che ambisce alla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, su Gasperini continuano a circolare delle strane voci. Dopo gli accostamenti a Milan, Roma e Juventus, l’Atalanta si sarebbe già mossa per individuare un potenziale sostituto capace di raccogliere l’eredità del tecnico di Grugliasco.

Ecco l’annuncio a sorpresa che arriva da Bergamo e che riguarda proprio il nome dell’allenatore pronto a sostituire Gasperini all’Atalanta.

I prossimi mesi saranno importanti e segneranno in un modo o nell’altro il futuro in panchina di tanti allenatori, che attendono il momento giusto per lasciare il proprio ruolo e tentare nuove esperienze in altre realtà.

E’ il caso di Gasperini, già vicino all’addio la scorsa stagione. La sensazione è che questa volta possa avvenire la separazione anche se da Bergamo arrivano altri indizi sul futuro del tecnico.

Gasperini Atalanta, cosa succederà a fine stagione?

Sarà una vera e propria telenovela, quella fra Gasperini e l’Atalanta con la famiglia Percassi che tenterà in tutti i modi di evitare un addio che per certi versi può essere burrascoso.

Intanto, da Bergamo arrivano delle dichiarazioni importanti riguardo proprio il futuro di Gasp con la scelta dell’eventuale sostituto.

Nuovo allenatore Atalanta: l’annuncio arriva dal Papu Gomez

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano e leader dell’Atalanta Papu Gomez ha parlato del momento che sta vivendo la Dea. In particolar modo, l’argentino si è soffermato anche sul futuro a Bergamo di Gasperini e dell’eventuale sostituto.

“Dubito che Gasp lascerà Bergamo, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Comunque, se ciò dovesse avvenire, punterei su Italiano, Palladino o Thiago Motta, allenatori giovani che potrebbero dare continuità al progetto Atalanta e continuare sulla scia di Gasperini”.

Un parere non da poco che arriva da un grande protagonista, della storia recente della squadra nerazzurra. Un indizio importante, dunque, con Papu Gomez che ha lasciato intendere che alla fine potrebbe arrivare la riconferma all’Atalanta di Gasperini.