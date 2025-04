Infortunio Bremer, incredibile svolta: quando rientra in campo

Svolta importante per la Juventus in merito alle condizioni di Gleison Bremer, fuori ormai da mesi: ecco quando rientra in campo

La stagione della Juventus è stata piena di momenti molto duri e in tanti sono concordi sul fatto che le difficoltà per i bianconeri sono iniziate quando ad ottobre si è fatto male in maniera grave Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano, che fino a quel momento era stato il leader della difesa, si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel match di Champions League contro il Lipsia vinto con una rimonta fenomenale dei bianconeri. Da quella partita in poi non è un caso che la difesa della Vecchia Signora abbia iniziato a soffrire tanto, incassando tanti gol e perdendo tutte le certezze che aveva costruito nei primi tre mesi.

L’assenza del brasiliano ha minato in maniera importante la stabilità difensiva e, nonostante l’intervento sul mercato di gennaio, il reparto arretrato non è più riuscito ad essere coordinato ed in simbiosi come lo era ad inizio stagione. Ciò ha portato ad un netto tracollo della Juventus e mettendo in ulteriore difficoltà Thiago Motta che ha poi pagato con l’esonero. L’infortunio ha chiuso anzitempo la stagione di Bremer privando i bianconeri di un pezzo importante e si chiede ora quando tornerà in campo.

Il recupero sta procedendo bene come affermato dallo stesso giocatore brasiliano e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus potrà puntare di nuovo su di lui a metà giugno, a ridosso del Mondiale per club

Juventus, rientro vicino per Bremer: il difensore punta il Mondiale per Club

Fino alla fine del campionato sarà difficile rivedere Gleison Bremer in campo e la Juventus non vuole correre il rischio di affrettare i tempi. Stesso discorso per il difensore brasiliano che nell’intervista concessa a Sky ha fatto sapere di non voler bruciare le tappe per non rischiare un nuovo, grave infortunio, tenendo anche conto che il prossimo anno si giocherà il Mondiale.

Parlando di Mondiale, Bremer ha messo proprio un Mondiale nel mirino, ovvero quello per club che si disputerà in estate. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Juventus è di avere il difensore brasiliano a disposizione per la sfida del 18 giugno contro gli emiratini dell’Al Ain, portandolo quantomeno in panchina per fargli riassaporare il campo.

Sempre a Sky, Bremer ha confermato come il suo recupero stia procedendo bene, ma allo stesso tempo tieni i piedi per terra: “Penso però che sia meglio non affrettare, perché voglio tornare ed esserci sempre. Voglio evitare che qualcosa non vada bene e io debba tornare al J Medical. Vado con calma” ha dichiarato mostrandosi cauto sul suo rientro.

Le sue parole fanno comunque ben sperare i tifosi bianconeri che non vedono l’ora di poter riabbracciare quello che è uno dei loro idoli. La sua assenza è pesata come un macigno sulla stagione della Juventus e viene da chiedersi se con lui in campo i bianconeri sarebbero crollati lo stesso oppure no.