Lascia definitivamente la Juve: la trattiva è già partita

Addio Juventus, ormai ci siamo: trattativa già avviata, è tutto deciso in vista della riapertura del mercato estivo

Il campo sta sorridendo alla Juventus. Al momento i bianconeri sono quarti e vogliono rimanerci, perché piazzarsi tra le prime in Serie A e qualificarsi in vista della prossima edizione della Champions League rimane la priorità della squadra bianconera.

Dal punto di vista economico – ma non solo – centrare l’ingresso nell’Europa che conta resta di vitale importanza. Allo stesso modo i pensieri della dirigenza di casa Juve si stanno rapidamente spostando dal campo alla prossima sessione estiva di calciomercato. Un mercato che, a conti fatti, porterà numerose novità in viste della nuova stagione.

E così grande spazio lo avranno le cessioni, con quella di Dusan Vlahovic ormai praticamente certa, già da diverse settimane. Oltre alla punta serba, per la quale il capitolo rinnovo è già chiuso, ce n’è un’altra che sta prendendo forma e che in realtà parrebbe già essere in stato avanzato. A certe condizioni, Giuntoli è pronto a dire sì all’addio: ormai ci siamo.

Juve, affare fatto: cessione già decisa

Nelle scorse ore ‘Juvefc.com’ ha rivelato quella che potrebbe essere una delle primissime cessioni ufficiali che la dirigenza bianconera potrebbe mettere nero su bianco alla riapertura della sessione estiva di calciomercato. Un nome che ormai da tanto tempo non rientra nei piani della Vecchia Signora.

Si tratta di Filip Kostic, laterale mancino individuato da Thiago Motta – si dal suo arrivo alla guida della squadra bianconera – come un profilo inadatto al calcio che l’ex allenatore del Bologna aveva in mente. Poi è arrivato l’esonero dell’italo-brasiliano ma intanto Kostic con la maglia del Fenerbahce si è comportato bene in questi mesi, al punto che la società turca avrebbe tutta l’intenzione di riscattarlo a titolo definitivo.

Le buone prestazioni di Kostic hanno fatto drizzare la antenne anche di altre società ma solo il Fenerbahce parrebbe – al momento – aver fatto concreti passi in avanti per la firma, con i contatti tra le dirigenze che sarebbero già stati avviati. Il club turco offrirebbe circa 3 milioni di euro per il cartellino del 32enne serbo che rimane sotto contratto con la Juventus fino all’estate 2026. La dirigenza bianconera, d’altro canto, darebbe il via libera a 4.

Kostic, infatti, ancora oggi non rientra nei piani dei vertici della Vecchia Signora. Un addio quasi scontato, dunque, visto che la Juve ha intenzione di prendere altre decisioni importanti sugli esterni. Nella Super Lig Kostic ha racimolato già 21 presenze, diventando un cardine della squadra turca, con 1 gol e ben 6 assist vincenti all’attivo. Numeri che non potranno non portare alla permanenza con la maglia del Fnerbahce anche nella stagione 2025/26.