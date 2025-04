Rivoluzione Juve: il destino di Vlahovic è cambiato

Il futuro di Dusan Vlahovic cambia ancora una volta: altro ribaltone in casa Juventus, arriva l’annuncio che spiazza tutti

La stagione di Dusan Vlahovic sia in termini di numeri che a livello di prestazioni, è stata fortemente negativa ed anche il rapporto con i tifosi è tutto fuorché idilliaco.

I due assist messi a referto nella sfida vinta 2-1 contro il Lecce non hanno cambiato il pensiero né della Juventus, né tantomeno quello della tifoseria e ad oggi la separazione al termine della stagione è sempre più probabile. I bianconeri si sono già attivati sul mercato per trovare un sostituto ed il ds Cristiano Giuntoli ha inserito nella propria lista i nomi di alcuni giocatori che potrebbero prendere il posto dell’attaccante serbo come ad esempio Victor Osimhen, Ademola Lookman o Lorenzo Lucca.

Questi tre sono, però, solo alcuni dei nomi sul taccuino del ds bianconero che sta sondando diverse piste per capire chi sia l’attaccante giusto per la Vecchia Signora. Tuttavia, c’è anche chi crede invece che il futuro di Vlahovic possa essere ancora a Torino e che preferirebbe tenere lui in rosa anziché puntare su uno dei tanti profili accostati alla Juventus in questi mesi.

Di questa idea è il blogger e giornalista Graziano Carugo Campi che tramite il suo profilo X ha spiazzato tutti i tifosi bianconeri, sottolineando come sarebbe meglio tenere il serbo il prossimo anno.

Juventus, futuro in bilico per Vlahovic: Campi spiazza tutti

La Juventus sta già pensando ad un futuro senza Dusan Vlahovic ed è alla ricerca del suo sostituto, ma i nomi che sono stati accostati ai bianconeri non scaldano per niente Graziano Carugo Campi. Il noto blogger e giornalista, attraverso il suo profilo X, ha voluto spezzare una lancia a favore di Vlahovic, scrivendo come sia convinto del fatto che l’attaccante serbo valga di più rispetto ai giocatori che vorrebbe la Juventus per sostituirlo.

Campi ha fatto capire a chiare lettere di voler dare un’altra occasione a Vlahovic anziché puntare su gente come Osimhen o Lucca: “Più leggo i nomi degli attaccanti accostati alla Juventus, più mi tengo stretto Vlahovic” ha scritto il giornalista secco, scatenando varie reazioni. Alcuni tifosi si sono accodati al suo pensiero, mentre altri ritengono abbia ormai fatto il suo tempo in bianconero ed altri ancora hanno sottolineato come l’ostacolo che impedisca al serbo di restare a Torino sia di natura economica.

Va ricordato infatti come Vlahovic percepisca ben 12 milioni a stagione, cifra che la Juventus vorrebbe abbassare con un rinnovo del contratto, spalmando l’ingaggio su più anni a costi ridotti. Una soluzione che finora non ha trovato il gradimento da parte dell’attaccante serbo che si allontana sempre di più dai bianconeri con il passare dei giorni.