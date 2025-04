Tifosi della Fiorentina increduli, la Juve ne prende altri due dai viola

Il calciomercato si avvicina con la fine della stagione e le squadre sono già proiettate su quelle che potrebbero essere le trattative da portare a termine in vista dell’estate.

La Juventus è pronta a cambiare ancora una volta molto per cercare di avvicinarsi all’Inter ed essere competitiva per lo scudetto fino alla fine del campionato.

Cristiano Giuntoli è al lavoro con la sua squadra mercato per cercare di individuare quei profili necessari al miglioramento della rosa in vista della prossima stagione. Sono diversi i nomi che circolano attorno alla squadra bianconera, pronta ad investire ancora una volta molto per provare a rinforzare l’organico. Due profili finiti nel mirino della Juventus appartengono alla squadra della Fiorentina, da sempre un club dal quale i bianconeri hanno pescato in sede di mercato.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Fiorentina

La notizia è stata lanciata da Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Cusano Campus all’interno del programma Fuoriclasse. La Juventus guarda con attenzione in casa Fiorentina per il mercato della prossima stagione, pronta a dare l’assalto a due calciatori del club viola.

“La Juve vuole David De Gea che è in scadenza di contratto. C’è una clausola per il rinnovo – ha detto Sabatini – ma potrebbe essere aggirata da un’offerta che la Juventus ha già fatto arrivare al manager del portiere. Di Gregorio finirebbe così sul mercato con l’ex Monza che potrebbe essere ceduto per circa 18 milioni, la somma che i bianconeri pagarono per l’estremo difensore. Un altro giocatore della Fiorentina che piace alla Juventus è Comuzzo con i bianconeri che sarebbero pronti a cedere Cambiaso all’estero per arrivare al centrale viola”

Un doppio colpo che potrebbe far infuriare i tifosi della Fiorentina che da sempre sentono molto accesa la rivalità con la Juventus e che non hanno visto di buon grado il passaggio di molti calciatori dal viola al bianconero. Una rivincita in casa Fiorentina è arrivata però la scorsa estate con Commisso che è andato a prendere Moise Kean in casa Juventus andando a mettere sotto contratto uno dei migliori centravanti del nostro campionato.

Stando a quanto affermato da Sandro Sabatini, la Juventus sarebbe intenzionata ad andare a chiudere anche la trattativa con il Newcastle per il ritorno di Sandro Tonali in Serie A. Il centrocampista ex Milan è un pallino di Cristiano Giuntoli che sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Luiz per convincere il club inglese.