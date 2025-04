Conte via da Napoli subito, nome da urlo al suo posto: è tutto vero

Antonio Conte si allontana dal Napoli e potrebbe dire addio a fine stagione: gli azzurri scelgono il sostituto, il nome è da urlo

La vigilia della sfida di campionato tra il Napoli ed il Monza è stata particolarmente agitata a causa delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in conferenza stampa.

Il tecnico salentino ha utilizzato delle parole parecchio enigmatiche che hanno aumentato i dubbi riguardo la sua permanenza all’ombra del Vesuvio il prossimo anno, preoccupando non poco i tifosi azzurri. Pur non affermandolo direttamente, Conte ha fatto capire di aver preso atto del fatto che al Napoli molti dei progetti che aveva in mente quando si è seduto sulla panchina azzurra non li possa fare e ciò sta creando grande incertezza in lui.

Parole che spaventano la tifoseria, considerato che Conte è sempre stato un allenatore che non si è mai fatto alcuno scrupolo a lasciare improvvisamente un club non trovandosi più in linea con i piani societari. A conferma di ciò basta vedere cosa accadde nel luglio del 2014 quando, praticamente a ritiro già iniziato, Conte decise di lasciare la Juventus e mettendo il club bianconero in grossa difficoltà.

Il Napoli, però, non ha intenzione di farsi cogliere impreparato come capitò ai bianconeri e secondo Sportmediaset avrebbe già individuato il sostituto del tecnico salentino, ovvero Massimiliano Allegri.

Napoli, Conte addio: Allegri in pole per sostituirlo

Antonio Conte potrebbe dire addio al Napoli al termine della stagione. Nonostante il contratto fino al 2027, il tecnico salentino ha fatto capire che potrebbe salutare gli azzurri con o senza scudetto e le sue ultime dichiarazioni non sono passate inosservate. Per questo motivo, il Napoli si è messo già al lavoro per individuare il sostituto e secondo Sportmediaset l’eletto di De Laurentiis è Massimiliano Allegri, profilo che piace molto al patron romano che aveva pensato lui prima di virare su Conte.

Il tecnico toscano è stato accostato alle panchina di Milan prima e Roma poi, ma al momento non ci sono accordi ufficiali ed il Napoli può ancora cercare di inserirsi nella corsa. Nel corso degli ultimi anni, Allegri ha sempre speso belle parole per il Napoli e di certo sarebbe intrigato dalla possibilità di continuare il progetto iniziato da Conte, un po’ come capitato quando sostituì il tecnico salentino sulla panchina della Juventus.

Anche per questo motivo, De Laurentiis sta pensando ad Allegri come sostituto di Conte ed il nome del tecnico livornese è da considerarsi in pole per la panchina azzurra. Nonostante ci siano dei dubbi sul suo modo di far giocare le squadre, Allegri potrebbe far compiere al Napoli il definitivo salto di qualità e chissà che non possa ripetere, anche solo in minima parte, quanto fatto alla Juventus.