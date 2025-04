Dalla Juve all’Atletico Madrid, firma per una cifra mostruosa

L’Atletico Madrid è vicino a mettere le mani su uno degli obiettivi di mercato della Juventus: firma per una cifra mostruosa

Quando siamo a meno di due mesi dal termine della stagione cominciano già a muoversi le cose in vista della prossima sessione estiva di mercato dove molte squadre cercheranno di essere protagoniste.

Tra queste l’Atletico Madrid che vuole rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista del prossimo anno per poter dare maggior fastidio a Real Madrid e Barcellona, dimostratesi ancora una volta leggermente superiori. I Colchoneros, sempre con Diego Simeone al comando, stanno lavorando bene da questo punto di vista ed il tecnico argentino si aspetta ulteriori innesti che vadano ridurre ulteriormente il gap con le due regine di Spagna.

La dirigenza madrilena è decisa a fare spesa in Italia ed uno dei nomi che sono stati accostati all’Atleti per quanto riguarda il reparto offensivo è quello di Paulo Dybala. Il giocatore argentino della Roma piace molto a Simeone ed il fatto che sia della sua stessa nazionalità, così come quella di molti altri giocatori dell’Atletico Madrid, potrebbe facilitare l’operazione. Dybala ha una clausola rescissoria di appena 12 milioni di euro ed i Colchoneros sanno che si tratta di un’occasione di mercato importante.

Oltre a Dybala, nel mirino dell’Atletico è finito anche un altro giocatore che in Serie A ci ha giocato per qualche tempo prima di trasferirsi altrove, ovvero Cristian Romero, difensore del Tottenham ed ex giocatore di Juventus e Genoa.

Atletico Madrid, occhi su Romero del Tottenham: Simeone chiama l’ex Juve

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Cristian Romero per rinforzare la propria difesa. L’ex difensore della Juventus, oggi al Tottenham, sarebbe una richiesta diretta del tecnico dei Colchoneros Diego Simeone che vorrebbe portare a Madrid quanti più giocatori argentini per creare un gruppo ancor più solido e coeso.

A giugno, l’Atletico Madrid parteciperà al Mondiale per Club e vuole arrivare a questa competizione aggiungendo un tassello importante alla propria rosa. La trattativa con il Tottenham, però, non si preannuncia semplice visto che il “Cuti” Romero è legato agli Spurs da un contratto fino al 2027 ed il club londinese non sembra essere molto disposto a trattare la sua cessione, se non per offerte davvero indecenti.

Per lasciar andare il difensore argentino, il Tottenham chiede una cifra monstre da 80 milioni di euro, troppi per le casse dell’Atletico Madrid che vorrebbe ridurre il tutto a 40-50 milioni di euro. Le parti, qualora Romero spingesse per la cessione, potrebbe venirsi incontro attorno ai 55-60 milioni di euro. Una somma comunque importante per un giocatore scartato forse un po’ troppo in fretta dalla Juventus che pure ha cercato di riportarlo a Torino qualche sessione di mercato fa, ma senza successo.