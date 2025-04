Inter, Inzaghi a rischio: pronto il sostituto per la prossima stagione

Svolta possibile per il futuro di Simone Inzaghi che rischia davvero di dover essere fatto fuori dall’Inter che in questo momento si sta giocando tutto e può restare senza niente.

Per fine stagione il club nerazzurro tirerà le somme con il suo allenatore che in questo momento è sotto contratto con la società fino al prossimo anno 2026. Ma tra Inzaghi e l’Inter si tratta per un possibile rinnovo di contratto che ora resta chiaramente legato a quelli che sono i risultati che l’allenatore dovrà raggiungere con dei risultati importanti in questo rush finale di stagione o sarà messo in discussione.

Perché in questo momento l’Inter è ancora in piena corsa per tutti gli obiettivi e c’è anche la possibilità di arrivare a fare il triplete, ma allo stesso tempo in caso di risultati negativi si può chiudere l’annata senza anche un trofeo considerando che già la Supercoppa Italia è stata persa contro i rivali del Milan.

Attenzione quindi a quello che può accadere da un momento all’altro quando al termine della stagione verranno fatte riflessioni da parte della società nei confronti con l’allenatore che in questo momento deve seriamente fare i conti con quella che è la situazione in merito al futuro di Simone Inzaghi che può essere messo in discussione.

Inter, futuro Inzaghi: riflessioni in corso

Ci sono delle considerazioni da fare perché in questo momento c’è l’Inter che vuole rinnovare con Inzaghi visto il contratto in scadenza nel 2026 ma occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché tutto dipende chiaramente dai risultati che possono mettere a serio rischio il futuro dell’allenatore con il club milanese e quindi saranno fatte delle valutazioni.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro considerando che ora Simone Inzaghi può davvero essere messo alla porta a fine stagione dall’Inter considerando che l’allenatore sta iniziando a giocare una partita di nervi nel finale di stagione dove ci sono Champions, Coppa Italia e Serie A da poter conquistare ma c’è anche il rischio di perderle tutte e tre.

Per questo motivo, come riportato da calciomercato.com, se Inzaghi vorrà salvare la panchina dell’Inter dovrà quanto meno vincere un titolo o rischia grosso in vista del futuro. Le prossime settimane saranno proprio decisive per il futuro dell’allenatore.